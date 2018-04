Ưu thế cực kỳ lợi hại của HAGL khiến Than Quảng Ninh phải "ôm hận"

Than Quảng Ninh gục ngã 0-5 trước HAGL

Trận vòng loại Cúp quốc gia 2018 vừa diễn ra có lẽ là trận đấu mà Than Quảng Ninh thực sự muốn quên. Từ chỗ là đội được đánh giá rất cao, đang bất bại và cùng Hà Nội FC dẫn đầu V-League 2018, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng bất ngờ "rớt đài" thảm hại trước một HAGL vừa thảm bại tới 0-5 trên sân Hàng Đẫy cách đây vài ngày.



Phải nói rằng dẫu có là những CĐV có óc tưởng tượng phong phú nhất cũng chẳng thể tin Than Quảng Ninh có thể thua dễ trước một đội bóng thất thường như HAGL. Thế nhưng điều đó đã xảy ra, họ không những thua mà còn thua đậm tới 0-5. Cách mà họ gục ngã không thảm hại như HAGL cách đây ít ngày mà là thua bởi sự bất lực bên cạnh những sai lầm đáng trách.

HAGL đã có một chiến thắng quá ấn tượng trước Than Quảng Ninh.

Hai pha truy cản thiếu quyết liệt và quyết đoán cùng một tình huống mắc sai lầm khó tin của Viết Triều, một pha phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo HAGL của Thanh Hiền và việc hàng thủ dâng quá cao đã khiến lưới của thủ môn Tuấn Linh rung lên tới 5 lần. Ngồi trên băng ghế HLV, ông Phan Thanh Hùng ngán ngẩm với hàng thủ đội nhà và liên tục lắc đầu.

Lợi thế nào của HAGL?

Tuy nhiên, bất ngờ là trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Đà Nẵng lại không quở trách học trò vì những sai sót trên sân. Theo ông Hùng, Than Quảng Ninh thua một phần do chính mình và một phần do đội bạn có những lợi thế mà bất kỳ đối thủ nào cũng rất ngại.

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: "Pleiku nằm quá cao so với mặt nước biển nên không khí rất loãng và lượng oxy giảm. Thế nên việc thi đấu ở độ cao như thế này là bất lợi lớn cho các đội bóng ở đồng bằng và vùng biển như Than Quảng Ninh.

Điều này đã khiến các học trò của tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu, nhiều người cảm thấy khó thở sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên hay sau những tình huống đua tốc độ với đội bạn. Chính điều đó đã khiến họ không thể hiện được hết năng lực của mình".

Cầu thủ Than Quảng Ninh không thể theo kịp những tình huống băng lên tốc độ của Công Phượng, Văn Toàn hay Rimario

Lý do mà ông Hùng đưa ra được thể hiện rất rõ qua việc các cầu thủ của Than Quảng Ninh luôn không thể theo kịp các pha nước rút của Rimario, Văn Toàn hay Công Phượng. 4/5 bàn thua của đội bóng đất mỏ đều đến trong những tình huống các trung vệ hụt hơi và bị cầu thủ HAGL bỏ lại phía sau ít nhất 1 sải chân.

Nhìn khuôn mặt xám ngoét và cách họ thở sau những tình huống đua tốc độ như thế là đủ hiểu sự khó khăn khi phải thi đấu tại Pleiku.

Độ cao, không khí loãng, thiếu oxy, đó luôn là vấn đề lớn trong các môn thể thao đòi hỏi cường độ vận động mạnh. Ngay cả những đội bóng hàng đầu thế giới với những cầu thủ có thể lực ấn tượng cũng phải chào thua khi phải thi đấu ở độ cao lớn so với mặt nước biển.

Ví dụ điển hình nhất phải là những lần ĐT Argentina làm khách trên sân Hernando Siles của Bolivia ở độ cao 3.640m so với mực nước biển. Đá ở dưới núi, Argentina có thể bất khả chiến bại nhưng họ luôn đầu hàng vô điều kiện mỗi khi lên Hernando Siles.

Năm 2009, Argentina thảm bại 1-6 trước Bolivia ở đây. Năm 2013, Lionel Messi nôn khan còn Angel di Maria phải nhờ đến ống thở oxy khi thi đấu tại đây. 12 năm rồi, Albiceleste chưa thắng được trên sân của Bolivia.

Đến cả các máy chạy của Hà Nội FC như Thành Lương cũng luôn hụt hơi mỗi khi đá ở Pleiku

Chẳng thế mà ngay cả một Hà Nội FC chuẩn bị vô địch (2 mùa gần đây) hay một SLNA cực mạnh về thể lực vẫn dễ dàng gục ngã khi đến làm khách tại Pleiku. Có thể đâu đó vẫn có người cho rằng Hà Nội FC, SLNA hay B.Bình Dương đã buông, thế nhưng không thể phủ nhận sự khó khăn mà các đội bóng này gặp phải khi không quen thi đấu trên núi.

Ông Hùng cũng cho biết: "Hôm nay Than Quảng Ninh thất bại đậm vì chúng tôi không tận dụng được cơ hội, như các bạn cũng đã biết trong bóng đá không tận dụng tốt cơ hội và thất bại là chuyện dĩ nhiên.

Hoàn toàn không có chuyện Than Quảng Ninh không chú trọng mặt trận Cúp quốc gia vì chúng tôi luôn thi đấu hết mình ở mọi trận đấu, luôn tôn trọng khán giả, người hâm mộ mỗi khi ra sân".

Điều khiến ông Hùng và các học trò tâm phục kết quả thua 0-5 còn là việc ở trận này, HAGL đã chơi rất tốt và các nhân tố chủ lực của họ đều đã phát huy được hết năng lực của mình.

Ông Hùng cho biết: "Tôi luôn đánh giá HAGL là đội bóng mạnh, họ có nhiều nhân tố xuất sắc và hôm nay tất cả đều chơi tốt.

Trong những phút đầu tiên của hiệp một, Than Quảng Ninh chơi ổn. Tuy nhiên khi nhận bàn thua sớm, cả đội đẩy cao đội hình nên đã bị nhận bàn thua thứ hai. Nếu chúng tôi có bàn gỡ ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên có lẽ mọi chuyện đã khác".