Túi hàng hiệu giá 70 nghìn đồng

Nổi lên mấy năm nay, làng nghề Thao Nội được nhiều người biết đến là nơi sản xuất rất nhiều túi giả da thời trang, bắt chước nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Michael Kors, Philip Lim, Prada, Marc Jacobs,...

Nằm cách Hà Nội chừng hơn 30km, dọc hai bên đường làng Thao Nội là rất nhiều cửa hàng, đại lý trưng biển quảng cáo bán buôn, bán lẻ các loại túi xách, nhận đặt sản xuất túi. Tại cơ sở Đ.X ngay đầu làng, chủ hàng cho biết, mới bỏ nghề nông mấy năm nay để đi buôn túi. Ở đây chỉ trưng bày sản phẩm giới thiệu, cơ sở ở trong làng.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đặt may túi hàng hiệu, ông chủ dè dặt nói, mấy tháng nay, “công an kinh tế làm gắt nên không nhận may hàng y nguyên mà chỉ may và đóng mác nhái hàng hiệu”. Chỉ vào một loạt mẫu túi bầy trên kệ, ông chủ này cho biết, nếu đặt nhiều, mỗi túi chỉ khoảng 75.000 đồng/chiếc; gửi mẫu khoảng 2 ngày sẽ được giao đủ.

Mang mẫu túi xách nữ hiệu Charles&Keith (có giá chục triệu đồng đang được nhiều quý bà tìm kiếm) vào cơ sở H.Y, chúng tôi được ông chủ nhiệt tình tiếp đón. Quan sát tầng 1 trên kệ, dưới đất la liệt túi xách đủ các nhãn hiệu.

Dưới sàn có một người đàn ông lớn tuổi đang cắt từng miếng xốp lớn, bên trong hai thợ khác đang lắp các chi tiết khóa. Đưa mẫu ảnh ngỏ ý muốn đặt sản xuất mẫu túi hiệu nổi tiếng trên, chủ cơ sở xem rồi quả quyết, chỉ cần gửi mẫu, kích thước túi qua internet hoặc gửi xe bus qua nhà sẽ làm được túi như ý muốn.

“Cơ sở tôi là nơi sản xuất mẫu da mềm tốt nhất ở đây, kể từ da, hàng chỉ may đến các chi tiết, các nhãn đều được thiết kế cẩn thận, hàng ra lò như thật.

Ngoài chất lượng da tốt, cần phải làm khuôn cho túi, khuôn sắt để dập chữ chi phí khoảng 1,5 triệu/ khuôn. Chi phí này tính cả vào giá xuất buôn”, chủ cơ sở tiết lộ.

Dẫn chúng tôi đi xem những mẫu túi có chất da để sản xuất túi, chủ cơ sở cho biết, đối với hàng “kỹ”, từ chất da, khuôn đều được làm cẩn trọng để sản phẩm không có bất cứ lỗi nào. “Em gửi kích thước cụ thể cho anh, anh sẽ báo giá, nhưng chắc chắn không rẻ hơn 70 nghìn/chiếc đâu”, chủ cơ sở nói.

Đi sâu vào bên trong nhà là phòng máy may với 4 công nhân cặm cụi đạp máy. Những chiếc túi đang được công nhân hoàn thiện.

Chủ cơ sở cho biết, ở Hà Nội, nhiều siêu thị lớn cũng đặt may túi ở cơ sở này? Trước khi ra về, chủ cơ sở cho biết thêm, đây là khu vực sản xuất chính của làng Thao Nội, “phía ngoài là vài hộ mới sản xuất, ăn theo nên em hỏi đặt túi hiệu có khi họ không dám nhận. Riêng cơ sở anh làm chuyên nghiệp nên mẫu nào cũng nhận làm”, vị này khẳng định.



Thống kê của UBND xã Sơn Hà, trong tổng số hơn 600 hộ sản xuất, kinh doanh có đến hơn 100 hộ tham gia sản xuất túi, ví da. Cùng với sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nghề sản xuất túi ví da là một trong hai ngành nghề chính đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương (158 tỷ đồng năm 2018).