Tự truyện 'thâm cung bí sử' về Nhà Trắng

"Team of Vipers: My 500 Extraordinary Days in the Trump White House" (Tạm dịch: Đội rắn độc: 500 ngày làm việc khác thường của tôi tại Nhà Trắng) sẽ chính thức lên kệ vào tuần tới là tác phẩm của cây bút Cliff Sims.

Những kinh nghiệm làm việc cho đội ngũ tranh cử trước khi trở thành trợ lý đặc biệt của vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ được cho là sẽ mang lại sự sống động và chân thực trong từng câu chữ của tác phẩm.

Chiến dịch truyền thông quảng bá cho tác phẩm này đang nóng dần lên với những trích đoạn được Washington Post, National Public Radio và Axios công bố phần nào tiết lộ cuộc sống bên trong tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ.



Theo báo Washington Post, cuốn sách phác họa chân dung và tính cách đời thực của Tổng thống Trump và các thành viên trong gia đình cũng như các quan chức trong bộ máy điều hành đất nước từ góc nhìn của tác giả.

Báo này nhận định, với giọng văn tả thực, không xu nịnh bợ đỡ hay chỉ trích khắc nghiệt, tác giả lột tả hình ảnh của mọi nhân vật một cách chân thực nhất và không ngoại trừ hình ảnh của chính mình.

Tác giả tự nhận mình là một người tham vọng và giống như những người khác, ông cũng trải qua nhiều thời điểm trở nên mất kiểm soát hoàn toàn kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng.

Những chia sẻ của ông về "ông chủ" Trump thông qua những câu chuyện thực sự đã diễn ra, những sự cố nghề nghiệp, cách các nhân viên Nhà Trắng tương tác với nhau và tương tác với tổng thống sẽ đưa độc giả tới gần hơn với vị tổng thống đang nhận được nhiều quan tâm của dư luận. Chính những chi tiết này sẽ tạo ra những gia vị riêng để làm nên một tác phẩm được cho là hé lộ chuyện "thâm cung bí sử" của Nhà Trắng.

Báo New York Times cho biết Sims đã nhận khoản nhuận bút lên tới 7 con số từ nhà xuất bản Thomas Dunne Books cho cuốn sách này. Một con số biết nói về kỳ vọng mà hiệu ứng từ cuốn sách sẽ tạo ra đặc biệt trong bối cảnh nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đang chứng kiến rất nhiều sự kiện chưa từng có tiền lệ.

