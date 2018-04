TT Trump: Giao tranh giữa quân đội Mỹ và quân nhân Nga ở Syria là điều “đáng buồn”

“Chúng tôi đã có một cuộc giao tranh rất nặng nề tại Syria vào khoảng một tháng trước giữa quân đội Mỹ và quân đội Nga”, ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. “Đây là điều đáng buồn bởi nhiều người đã chết trong cuộc giao tranh này”.

Vào ngày 12/4, Giám đốc CIA Mike Pompeo đã phát biểu trong một cuộc điều trần rằng việc "vài trăm binh lính Nga đã chết trong một trận đánh" là một trong những thành công lớn của chính quyền Tổng thống Trump.

"Tôi sẵn sàng liệt kê ra những hành động đáng chú ý mà chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện", ông Pompeo cho biết khi được hỏi về những gì mà chính phủ đã làm để đối phó với Moscow. "Vài tuần trước, binh lính Nga đã gặp phải đối thủ của mình và vài trăm lính Nga đã bị tiêu diệt".

Ông Pompeo, người sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ tiếp theo, cũng nói rằng chính quyền Trump cũng thực hiện một số động thái khác nữa. “Chính phủ cũng trục xuất 60 quan chức Nga”, ông cho biết. “Thêm vào đó chính phủ cũng công bố một báo cáo Đánh giá chung về Tình trạng Hạt nhân (Nuclear Posture Review) và buộc Nga phải chú ý rằng chúng ta sẽ giành lại lợi thế của mình tại Syria”.



Ông Pompeo cũng nhấn mạnh, do Tổng thống Nga Vladimir Putin “vẫn chưa hiểu rõ được thông điệp mà Hoa Kỳ đưa ra”, Mỹ sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa để trừng phạt Nga.

Vào tháng 2, liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại các phần tử khủng bố IS cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích phòng vệ nhằm vào lực lượng thân chính phủ Syria đã tấn công vào căn cứ đầu não của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. Truyền thông phương Tây sau đó đưa tin rằng ít nhất đã có 100 binh lính thân chính phủ Syria đã chết trong cuộc không kích này.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng một số công dân Nga và một số nước khác không phải là quân nhân đã bị thương trong một cuộc giao tranh ở Syria. Bộ này cho biết công dân Nga đã có mặt tại Syria và rằng họ tình nguyện đến quốc gia này vì nhiều nguyên nhân khác nhau.