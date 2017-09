Truy bắt 2 đối tượng dùng vũ khí lao vào cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Trưa 1/9, Công an huyện Xuân Lộc đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh của Ngân hàng để tiến hành truy bắt hai đối tượng thực hiện vụ cướp.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, hai nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) bịt khẩu trang điều khiển xe máy vào ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ở đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Một đối tượng ở ngoài xe máy đợi, còn 1 đối tượng vào trong để giao dịch với nhân viên ngân hàng. Khi nhân viên đang tiến hành giao dịch thì bất ngờ dùng một vật nghi là súng (chưa rõ loại) khống chế uy hiếp, cướp đi nhiều tiền rồi ra xe máy đồng phạm tẩu thoát.

Sự việc khiến người dân ở khu vực hiếu kì theo dõi.