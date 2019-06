Trưởng thôn mở ổ mại dâm núp bóng quán karaoke ở Đắk Lắk

Ngày 30/6, nguồn tin từ Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Lê Đình Hán (65 tuổi trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) để điều tra làm rõ hành vi chứa mại dâm.

Trước đó vào chiều 28/6, Công an huyện Buôn Đôn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và bắt quả tang tại quán karaoke Bin Bin (ở thôn Hòa Nam 2, xã Ea Nuôl) do ông Hán làm chủ, có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hán thừa nhận, năm 2017, ông mở quán karaoke Bin Bin rồi thuê một số cô gái đến phục vụ.

Khi khách hát karaoke có nhu cầu mua dâm, ông Hán điều những cô gái này phục vụ ngay tại phòng hát. Mỗi lượt mua dâm, khách phải trả 200.000 đồng, ông Hán giữ lại 50.000, số tiền còn lại trả cho gái bán dâm.

Thu nhập của những cô gái làm nhân viên ở quán karaoke từ việc bán dâm, chứ không được chủ quán trả lương.

Được biết, ông Hán làm trưởng thôn Hòa Nam 2 suốt 12 năm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.