Nữ quái chuyên môi giới mại dâm bị bắt sau 16 năm trốn truy nã

Theo đó, Nguyễn Thị Thu Hương (51 tuổi, ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo) là đối tượng trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Tiền Giang vào ngày 25-8-2008.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2002 Hương thuê nhà tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) để mở quán cà phê đèn mờ.

Tại đây, khi khách đến có nhu cầu ‘‘vui vẻ’’, Hương sẽ môi giới cho 3 nữ tiếp viên của quán ra phục vụ khách.

Ngoài ra, cũng trong năm 2002, Hương còn cho 3 nữ tiếp viên của mình đến phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh để phục vụ khách.



Tại đây, khi các tiếp viên của Hương và khách đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an huyện Hóc Môn phối hợp với công an Quận 12 ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Hương khai mỗi ngày cho tiếp viên của mình bán dâm từ 2-3 lần, Hương lấy tiền huê hồng là 10.000 đồng/cô gái.

Năm 2003, Hương bị Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm tù về hành vi ‘‘môi giới mại dâm’’ nhưng do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Trong thời gian này Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 13-6-2019, Hương bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thu Hương để điều tra về hành vi ‘‘môi giới mại dâm’’.