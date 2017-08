Trung úy CA gọi em đến đánh người: Mâu thuẫn vì vuốt tóc vợ nạn nhân

Liên quan đến vụ việc trung úy công an gọi em trai đến đánh người, chiều 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hiệp (31 tuổi) và Phạm Văn Hoàng (37 tuổi) cùng ngụ xã Long Phước, TP Bà Rịa về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Theo kết quả điều tra ban đầu đăng tải trên báo Pháp luật TPHCM cho hay, chiều 29/7, trung úy Nguyễn Khiêm (tài xế của Đội Tổng hợp, Công an TP Bà Rịa) đến quán nhậu Tigon ở xã Tân Hưng cùng 3 người bạn trong đó có chị N.T.D (27 tuổi) trú tại xã này.

Lúc này trong quán có nhóm 5 thanh niên cũng đang nhậu, trong đó có chồng chị D. là anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn. Các nhân chứng kể lại rằng, Khiêm vòng qua sau chị D. vuốt tóc người này.

Ngồi bên cạnh thấy vợ bị Khiêm vuốt tóc nên anh Tuấn đứng dậy hỏi Khiêm: "Sao mày dám cầm tay, vuốt tóc vợ tao" nhưng người này không nói gì. Anh Tuấn bỏ về bàn ngồi một lúc thì Khiêm đi sang và nói: "Tôi không làm gì sao anh chửi tôi?" rồi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Hiệp đến đánh dằn mặt anh Tuấn.

Lúc đó, do đang cùng ngồi nhậu nên Hiệp rủ Hoàng đi cùng. Cả 2 đi tới một quán bar lấy con dao dài 57cm để tới quán nhậu đánh dằn mặt cho Khiêm. Hậu quả khiến nạn nhân bị chém nhiều nhát vào mặt, lưng, chân tay đến tử vong.

Sau khi gây án, Hiệp và Hoàng đã ra Công an TP Bà Rịa đầu thú. Trung úy Nguyễn Khiêm đã bị tạm đình chỉ công tác để yêu cầu giải trình nội dung liên quan.

"Do Khiêm là người trong ngành công an nên công an tỉnh đã có văn bản gửi ra Bộ Công an, chờ quyết định xử lý kỷ luật về mặt công tác trong ngành đối với Khiêm trước khi xử lý theo quy định pháp luật" một lãnh đạo công an tỉnh nói trên báo Pháp luật TPHCM.



"Anh Khiêm đã thừa nhận gọi cho em mình đến đánh nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra. Quan điểm của Ban giám đốc là cương quyết xử lý nghiêm cán bộ sai phạm", lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời báo Thanh niên.



(Tổng hợp)