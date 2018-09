Tranh giành khách, 30 giang hồ xăm trỗ mang súng, dao tới bến xe hỗn chiến

Ngày 1/9, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét vụ nhóm giang hồ mang súng điện, dao tới bến xe để hỗn chiến.



Theo điều tra sơ bộ, khoảng 11h30 ngày 29/8, nhóm giang hồ (khoảng 30 người) xăm trỗ mang theo súng điện, dao các loại đi tới khu vực nhà xe L.H. trong bến xe phía Nam Nha Trang, xã Vĩng Trung, TP.Nha Trang.

Lúc này, một số nhân viên của nhà xe hoảng sợ nên nấp bên trong. Sau đó, nhóm giang hồ nổ vài phát súng khiến nhiều người trong bến xe hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường nhưng nhóm giang hồ đã bỏ đi. Công an thu giữ 1 đầu đạn súng điện tại hiện trường. Qua công tác lấy lời khai, công an xác định vụ việc do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa 2 nhà xe là L.H. và G.N.