Trước đó, sáng 14/11, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng một tuyên bố lên tài khoản Facebook, tố cáo lực lượng không quân Mỹ đã tìm cách ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga lên các tay súng IS, kèm theo đó là hình ảnh vệ tinh ghi lại một đoàn xe IS rời khỏi thị trấn Albu Kamal (Syria) hướng tới khu vực mà quân Mỹ kiểm soát vào hôm 9/11.



Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ít nhất một tấm trong loạt ảnh mà Bộ Quốc phòng Nga công bố trùng với hình ảnh trong đoạn video quảng cáo cho game máy tính “AC-130 Gunship Simulator” xuất hiện từ tháng 3/2015.

Trong khi đó, một vài bức ảnh khác dường như được lấy từ đoạn băng mà Bộ Quốc phòng Iraq công bố cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở gần Fallujah trong tháng 6/2016.

Sau 1 tiếng đăng trên mạng, những bức ảnh này đã bị gỡ xuống khỏi dòng tin Facebook. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ điều tra vụ việc và khẳng định đây chỉ là sự nhầm lẫn của nhân viên. Tuy nhiên, Bộ này không nói rõ vì sao hay như thế nào mà xảy ra việc nhầm lẫn trên.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời từ Bộ Quốc phòng: “Tuy nhiên, việc tư lệnh Mỹ từ chối không triển khai các cuộc tấn công nhắm vào các đoàn xe IS rút khỏi thị trấn Albu Kamal vào ngày 9/11 là một sự thực khách quan được phản ánh trong các bản báo cáo của các cuộc đối thoại và vì vậy, phía Mỹ biết rõ điều này”.

Được hỏi về những lời cáo buộc của Nga tố Mỹ giúp IS chạy trốn, Tướng Ba sao Ryan Dillon – người phát ngôn của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS – trả lời: “Tôi chắc chắn không thể xác nhận, nhưng tôi đã thấy có tin tức cho rằng những bức ảnh đó được lấy từ một đoạn game. Nên, một lần nữa, tôi vẫn giữ suy nghĩ những gì xuất phát từ phía Bộ Quốc phòng Nga là vô căn cứ, không chính xác và hoàn toàn sai”.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga tố Mỹ trợ giúp khủng bố trong khu vực. Trong khi quan hệ hai nước quanh quẩn ở mức đáy thấp nhất trong lịch sử, Moskva thường xuyên khẳng định IS triển khai các hoạt động quân sự trong vùng mà Mỹ kiểm soát.

Tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng lo ngại về sự im lặng bất thường của các hoạt động quân sự tại gần các căn cứ Mỹ. Nước này còn đổ lỗi nguyên nhân cái chết của Thiếu tướng Nga Valery Asapov gần thành phố Deir Ezzor là cái giá phải trả bằng máu vì hành động của Mỹ.

