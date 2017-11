Bị đánh bật ở Abu Kamal: Nga-Syria thua vì nóng vội và hở sườn, không phải do Mỹ "thả IS"?

IS phản công ngay sau khi quân đội Syria vừa khải hoàn ca



Đài Quan sát Nhân Quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 9/11 lực lượng IS đã phục kích quân đội chính phủ Syria và quân đồng minh đổ tới Abu Kamal, nằm gần biên giới Syria - Iraq.

Cuộc phản công giúp IS chiếm lại được gần như toàn bộ thành phố.

“IS gần như kiểm soát hoàn toàn Abu Kamal, đẩy quân chính phủ tới các vùng biên giới phía đông và nam”, theo ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR.

Thành phố Abu Kamal nằm ở trung tâm vùng lãnh thổ giáp ranh giữa Iraq - Syria mà IS chiếm giữ từ năm 2014. Vì vậy, Abu Kamal có vai trò sống còn với IS trong thế trận chống đỡ cả hai mũi tấn công từ Iraq và Syria.

Với chính phủ Syria, Abu Kamal cũng có một vị trí chiến lược quân sự quan trọng. Đó được xem là trung tâm thông tin liên lạc và là nơi kiểm soát việc qua lại trên tuyến biên giới Syria-Iraq.

Do đó, chính quyền Syria đã quyết tâm giải phóng Abu Kamal càng sớm càng tốt. Và sau nhiều tuần được sự hỗ trợ bởi không quân Nga, quân đội Syria đã tăng cường thế trận, liên tục áp sát Abu Kamal từ phía nam và phía tây.

Trước sức tấn công mãnh liệt của quân chính phủ và hỏa lực của không quân Nga, IS buộc phải rút khỏi thành phố sau khi liên quân Nga-Syria phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng khủng bố này ở phía đông Abu Kamal vào tối ngày 8/11 vừa qua.

Sau khi rút khỏi Abu Kamal, IS tập trung củng cố lực lượng tại vùng nông thôn phía tây của thành phố. Còn với quân chính phủ, sau khi giải phóng Abu Kamal, lực lượng này đã kiểm soát được tất cả các thành phố lớn trong tỉnh Deir Ezzor.

Chiến thắng Abu Kamal được cho là hồi kết cho cuộc đua vào thành phố cuối cùng của IS giữa Quân đội Ả-rập Syria (SAA) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Vậy mà chỉ chưa đầy 24 tiếng sau, IS đã khiến cho khúc ca khải hoàn mang tên “Giải phóng Abu Kamal” phải im bặt và quân chính phủ phải tiếp tục chật vật chống đỡ và bị IS đẩy lùi khỏi các vị trí trọng yếu tại đây.

SOHR cho biết IS bắt đầu phản công vào đêm 9/11. "Đó là chiến dịch phục kích lớn nhất của IS, chúng đánh lừa quân chính phủ để họ tin rằng đã kiểm soát được thành phố", theo ông Abdel Rahman.

Theo ông Rahman, để quân chính phủ giải phóng Abu Kamal là kịch bản của IS, đưa đối phương vào bẫyrồi phản công đánh úp.

Nếu ông này nhận định đúng về chiến thuật của IS, thì đòn hồi mã thương thương ở Abu Kamal là một "cú trời giáng" với liên quân Nga - Syria.

Quân đội Syria trong một chiến dịch truy quét các đội quân tấn công tự sát của IS (Ảnh chụp màn hình)

IS có thói quen đánh "hồi mã thương"?

Trước cuộc phản công Abu Kamal, IS từng khiến liên quân Nga - Syria dính nhiều đòn hồi mã thương choáng váng, nhất là trong 3 tháng gần đây, khi ngày toàn thắng của quân đội Syria thường xuyên được đề cập.

Hôm 10/9, quân đội Syria đã tuyên bố giải phóng toàn bộ đường cao tốc Sukhnah - Deir Ezzor, sau khi đánh đuổi IS khỏi khu vực Panorama ở thành phố Deir Ezzor, theo The New York Times.

Song đến ngày 28/9 SOHR lại cho biết : “IS tấn công vào trạm kiểm soát quân sự ở làng Al-Shoula, sau đó liên tiếp tấn công vào nhiều điểm, kiểm soát tuyến đường từ Al-Shoula tới Sukhnah. IS chiếm giữ nhiều vị trí, trong đó có thị trấn Al-Shoula ".

Phản đòn ở Al-Shoula, IS đã sát hại 58 binh sĩ thuộc quân chính phủ và các lực lượng đồng minh. Ngày 29/9, quân chính phủ phải chiến đấu để giành lại các vị trí bị IS tái chiếm trên tuyến đường dẫn tới thành phố Deir Ezzor.

Tiếp theo ngày 6/10, quân đội chính phủ Syria tuyên bố đã tiến vào được khu vực phía tây thị trấn Mayadeen, dưới sự hỗ trợ của không quân Nga. Các cuộc đụng độ nổ ra sau đó giúp binh lính Syria kiểm soát các nông trại lúa mì ở thị trấn al-Rahba.

Nhưng chỉ 48 tiếng sau, ngày 8/10, SOHR cho biết IS đã thực các cuộc phản công và đã đánh bật được quân đội chính phủ Syria khỏi vùng ngoại ô phía Tây thị trấn Mayadeen.

Tình hình ở Abu Kamal cũng không gây quá nhiều bất ngờ.

Cuộc giao tranh ở Abu Kamal vẫn tiếp diễn ác liệt, chứ chưa thể kết thúc như tuyên bố của quân chính phủ Syria (Ảnh minh họa: Al Masdar News)

Nga-Syria sơ hở?



Trên thực tế, ngay cả khi phản đòn quân chính phủ thành công, các nhóm quân IS sau đó hầu như đều bị đánh bật khỏi những cứ điểm mà chúng tái chiếm được, từ cuộc phản công kinh điển tại thành phố cổ Palmyra đến cuộc phản công gần đây nhất tại thị trấn Mayadeen.

Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng, không thể có chuyện Nga - Syria "tạo điều kiện" cho IS tái chiếm các cứ điểm, để rồi sau đó... phản công kết liễu quân thù. Bởi tất cả các cuộc phản công của IS đều có thương vong, trong đó có dân thường.

Ngay cuộc phản công tại Abu Kamal, IS cũng đã giết hại ít nhất 26 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Song theo SOHR thì số người chết từ vụ tấn công của IS tại Abu Kamal chắc chắn sẽ tăng lên vì chiến sự còn rất ác liệt.

Trong khi đó, chủ trương và chính sách can thiệp của Moscow tại Syria không cho phép thực hiện chiến thuật hy sinh tính mạng dân thường. Nhưng điều này cũng chứng minh những vụ tái chiếm thành công của IS do liên quân vẫn còn những cú "hở sườn", mà theo giới phân tích thì xuất phát từ tâm lý muốn "sớm cắm cờ trên sào huyệt IS".

Chính cuộc cạnh tranh giữa SAA và SDF, trong việc tấn công và giải phóng các vùng lãnh thổ do IS kiểm soát khi cuộc chiến đi gần đến hồi kết, đã khiến cho việc "nhanh mở rộng diện tích chiếm được từ IS" quan trọng hơn việc "tiến vững chắc vào sào huyệt IS".

Sự nóng vội và có phần chủ quan khiến cho liên quân Nga-Syria lộ ra sơ hở, cho phép IS có cơ hội phản đòn, chứ không hẳn là do Mỹ "thả IS" phá hoại thành quả của Nga, như nhiều nhận định.

Xu thế chiến thắng IS là không thể đảo ngược, nên những đòn phản công của khủng bố không thể làm thay đổi xu thế ấy, nhưng nó khiến chiến thắng của liên quân Nga-Syria không trọn vẹn, còn ngày vui của dân tộc Syria sẽ có thêm nhiều nỗi ngậm ngùi.

Và cũng không loại trừ những đòn hồi mã thương của IS có thể được các đối thủ của Nga và đồng minh trong cuộc chiến chống IS tại Syria tận dụng cho những nước đi đặc biệt, trước khi ván cờ Syria trở thành cờ tàn thời hậu IS.