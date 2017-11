Trần Hiền tố sao Việt chen lấn, xô đẩy chụp ảnh với sao Hàn, Quỳnh Thư: Vì anh ấy xứng đáng!

So Ji Sub là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh được khán giả Việt yêu mến qua một loạt phim như: Mặt trời của chàng Joo, Giày thủy tinh, Đảo địa ngục...

Chính vì thế thông tin So Ji Sub sang Việt Nam vào ngày 22/11 đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Tối qua (22/11), Su Ji Sub ăn vận bảnh bao đến sự kiện mà anh nhận lời tham dự tại Sài Gòn. Sự xuất hiện của anh khiến fan hâm mộ phát cuồng, nam tài tử xú Hàn đã phải rất vất vả để vượt đám đông vào bên trong nơi tổ chức.

So Ji Sub trong vòng tay người hâm mộ.

Khi sự kiện vẫn còn đang diễn ra thì trên trang mạng cá nhân người mẫu Trần Hiền bất ngờ chia sẻ một dòng thạng thái chê trách nghệ sĩ Việt:

"Chắc chúng ta còn phải học cách đi dự sự kiện. Một chương trình Grand Openning mời một ngôi sao Hàn Quốc tham dự mà như vỡ chợ. Thiệp mời ghi tên ai thì người đó đến dự, lôi kéo theo người nhà, trợ lý, makeup chèo nèo nhau đến.



Chương trình dự kiến khách mời Hàn Quốc sẽ tới dự 1 tiếng đồng hồ ngồi uống nước, thong thả chụp hình với các khách mời Việt Nam. Ấy vậy mà khách đến, chưa kịp cầm ly nước thì sao Việt đã lao vào. Sao Việt quên luôn là cửa tiệm là cửa kính.

Nếu thử nhìn từ bên trong ra sẽ nhốn nháo như thế nào. Sao Việt bấu víu vào cửa kính. Để chen vào chụp hình, nhốn nháo... và phát hoảng sợ".

Người mẫu Trần Hiền.

Trần Hiền cũng cho biết vì quá nhốn nháo mà So Ji Sub đã bỏ sự kiện sau 15 phút đến chứ không ở lại đủ một tiếng như dự kiến ban đầu.

Mặc dù bị Trần Hiền chê bai nhưng sáng nay trên mạng xã hội vẫn có rất nhiều nghệ sĩ chia sẻ ảnh chụp chung với So Ji Sub.

Trao đổi với người mẫu Quỳnh Thư về sự việc trên, cô cho biết: "Tôi được ban tổ chức mời vô chụp chung chứ không chen lấn, xô đẩy gì ở đấy hết. Nên việc chia sẻ hình ảnh là điều bình thường".

Người mẫu, diễn viên Quỳnh Thư.

Nói về status tố sao Việt thiếu chuyên nghiệp của Trần Hiền, Quỳnh Thư chia sẻ quan điểm: "Một ngôi sao nổi tiếng thế giới xuất hiện, mọi người nôn nao để gặp là chuyện quá bình thường.

Tôi nghĩ bản thân ai đến đó sự kiện cũng vì muốn trực tiếp ngắm nhìn So Ji Sub ở ngoài như thế nào. Mục đích là giống nhau hết nên đừng phê phán ai vì anh ấy xứng đáng".

Chia sẻ thêm về cảm xúc cá nhân khi gặp ngôi sao Hàn ngời đời Quỳnh Thư cười nói: "Tôi cảm thấy rất vui, rất hào hứng và thật sự bị thu hút bởi Si Ji Sub. Anh ấy rất manly, lịch thiệp và chuẩn đàn ông".

Kề về sự cố So Ji Sub lên nhần xe Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư cho biết, bạn thân của cô đã đưa nam tài tử về khách sạn: "So Ji Sub lên nhầm xe nhưng anh Tiệp đã cho tài xế chở về khách sạn".