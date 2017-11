Clip: So Ji Sub "dở khóc dở cười" vì lên nhầm xe của ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Sự kiện, nam diễn viên đình đám xứ Hàn - So Ji Sub có mặt tại Việt Nam để tham gia một sự kiện được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Hàng trăm người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để chào đón anh. Ngay khi vừa xuất hiện, So Ji Hub đã trở thành tâm điểm chú ý.



Sau khi kết thúc phần giao lưu tại sự kiện, So Ji Sub nhanh chóng di chuyển ra về. Rất đông fan vây kín lối đi chụp ảnh và reo hò hô vang tên nam diễn viên. Phải cần rất đông sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ nam diễn viên mới có thể di chuyển ra về.

Tuy nhiên, một sự cố "dở khóc dở cười" đã xảy đến khi So Ji Sub lên nhầm xe ô tô của Vũ Khắc Tiệp. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tréo ngoe nhưng cũng rất thú vị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Fan vây kín So Ji Sub đến tắc đường sau buổi giao lưu tại trung tâm TP. HCM.