"TQ mở rộng dấu chân ở Nam Á thì Ấn Độ sẽ tham gia cuộc chiến địa chính trị ở sân sau TQ"

Trước tình hình căng thẳng leo thang ở biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ và Mông Cổ vẫn tiếp tục tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia mang tên Khan Quest-2017 tại khu huấn luyện quân sự Tavan Tolgoi bắt đầu từ ngày 23/7.

The Times of India (Ấn Độ) dẫn quan điểm học giả nước này - ông J. Mohan Malik cho rằng, dù không bên nào sẵn sàng khiêu khích nhưng sự hợp tác của Ulaanbaatar- New Delhi chắn chắn đã gửi tới Bắc Kinh một thông điệp: "Khi Trung Quốc mở rộng dấu chân ở Nam Á thì Ấn Độ có thể tham gia trò chơi địa chính trị phía sân sau Trung Quốc".

Theo ông Malik, trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh và New Delhi đang tìm đối trọng thì quan hệ song phương Mông Cổ - Ấn Độ cũng từng bước nâng cao.

Đặc biệt, sự kiện ông Khaltmaa Battulga chiến thắng tranh cử, trở thành tân Tổng thống Mông Cổ (10/7) càng mở ra nhiều cơ hội cho hợp tác song phương. Trong chiến dịch tranh cử, ông Battulga thường bày tỏ quan ngại về sự phụ thuộc của nền kinh tế Ấn Độ vào nước láng giềng Trung Quốc.

Học giả Ấn Độ chỉ ra, sau chuyến thăm Mông Cổ năm 2015 của Thủ tướng Narendra Modi, quan hệ hai nước không ngừng nâng cao. Ngoài ra, Ấn Độ còn là quốc gia thường xuyên tham gia vào cuộc huấn luyện quân sự liên hợp Khan Quest thường niên do Mông Cổ tổ chức.

Ông Battulga bình luận: "Cân bằng chiến lược với Trung Quốc ở Châu Á là một phần trong chính sách "Hành động phía Đông" của Thủ tướng Modi. Đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Bắc Kinh, Mông Cổ có thể coi New Delhi như một sức mạnh mới để đối đầu Bắc Kinh".

Theo ông này, mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ sẽ giúp Mông Cổ có nhiều lựa chọn hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt ở cuộc chiến địa chính trị.