TP.HCM: Camera “lật mặt” băng trộm liên tiếp gây án trong KCX Tân Thuận

Chiều nay (11-8), Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm Nguyễn Văn Út Nữa (SN 1981, quê Cần Thơ); Đào Đăng Ứng (SN 1984, quê Thái Nguyên); Huỳnh Văn Hải, tự "Dẹo" (SN 1977, ngụ Q.10) và Nguyễn Thành Trí, tự "Tý xôi" (SN 1988, ngụ Q.7) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, băng nhóm do Nguyễn Văn Út Nữa cầm đầu chính là thủ phạm của ít nhất 4 vụ trộm lấy đồng nguyên liệu của các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận (P. Tân Thuận Đông, Q.7) trong thời gian qua.

Cụ thể, khoảng giữa tháng 5-2017, Út Nữa rủ Nguyễn Thành Trí đột nhập vào Công ty TNHH OKAYA thuộc đường 18 KCX Tân Thuận lấy trộm được khoảng 40 kg thanh đồng và 5 thanh sắt mang bỏ ra ngoài qua hành rào công ty.

Sau đó, Út Nữa điện thoại cho Ứng lái xe taxi đến chở đi bán cho một vựa phế liệu trên đường Hỳnh Tấn Phát lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm tại công ty Solen - Ảnh: Thiên Long

Ngày 3-6, Út Nữa lang thang vào KCX Tân Thuận dò tìm "địa điểm" thích hợp để chờ đêm khuy xuống sẽ cùng đồng bọn "ăn hàng".

Khi đi ngang quan công ty Solen nằm trên đường số 12, KCX Tân Thuận, Út Nữa phát hiện một container còn nguyên khóa và niêm chì nên đoán bên trong sẽ có nhiều hàng hóa giá trị.

Út Nữa liền rủ Trí và Ứng phá khóa để trộm tài sản. Chờ khi đêm khuy, chúng phá khóa lấy trộm 28 cây đồng nguyên liệu trị giá gần 50 triệu đồng đi bán chia nhau.

Đến ngày 17-7, Út Nữa cùng Ứng đột nhập vào kho của Công ty An Thịnh nằm trên đường 18 khu chế xuất Tân Thuận lấy trộm 320 kg đồng nguyên liệu đem bán.

Tưởng rằng phía công ty chưa phát hiện bị mất trộm, ngày 20-7, Út Nữa đã rũ thêm Huỳnh Văn Hải và Ứng tiếp tục quay lại trộm tiếp 621 kg đồng và 621kg kẽm bán được hơn 55 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đối tượng Nữa cầm đầu băng "nhập nha" - Ảnh: Thiên Long

Tuy nhiên, lần này xui cho chúng là camera an ninh gần đó đã ghi được biển số xe taxi do Ứng lái đến chở tài sản do băng nhóm này trộm được đi tiêu thụ nên cơ quan công an lần từ đầu mối này khoanh vùng được các đối tượng gây án.

Sau thời gian điều tra truy xét, mới đây cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp cả bốn đối tượng cùng các tang vật có liên quan.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.