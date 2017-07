TP. HCM: 2 thanh niên đánh người cướp xe trước cổng Phòng An ninh điều tra

Ngày 17/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trí Dũng (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp tài sản". Đồng thời, công an đang tiến hành truy xét đối tượng còn lại.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 14/7, ông N.H.A.T (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy lưu thông thì có điện thoại nên đã dừng trước cổng Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM ở địa chỉ số 4 đường Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM để nghe.

Khi ông T đang kiểm tra điện thoại thì bất ngờ 2 nam thanh niên áp sát, dùng côn 3 khúc đánh túi bụi khiến ông T. hoảng sợ và vứt xe máy bỏ chạy kêu cứu.

Đúng lúc này, một số chiến sĩ cán bộ của Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM nghe tiếng kêu cứu của ông T nên đã chạy ra. Phát hiện 2 đối tượng đang tìm cách nổ máy xe của ông T nên lực lượng đã đuổi theo khống chế thành công 1 đối tượng cùng tang vật giao cho công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Trần Chí Dũng và thừa nhận hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, Dũng nhất quyết không chịu khai đồng bọn thực hiện vụ cướp cùng mình. Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.