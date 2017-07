Được công an xã cho đi, người đàn ông tử vong vì bị cướp sát hại?

Ngày 13-7, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra, truy bắt hung thủ sát hại ông Nguyễn Văn S. (49 tuổi, quê Bến Tre) vào đêm 8-7.

Trước đó, đêm 8-7, ông S. đến nhà vợ chồng em trai ở ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn nhậu cùng một số người bà con. Đến nửa đêm, do nhậu say nên ông S. có hành vi chửi bới, quậy phá rồi nằm trước cửa, không chịu vào nhà.

Theo người thân ông S., vì thấy ông gây chuyện nên đã gọi cho công an xã đến can thiệp. Một lúc sau có 3 công an viên đến kiểm tra rồi đưa ông S., cùng xe máy lên xe công vụ chở đi.

Hai ngày sau, gia đình liên hệ với công an thì được biết đêm hôm đó ông S. đã về nhà.

Sau 4 ngày tìm kiếm khắp nơi, gia đình bàng hoàng khi nhận được tin ông S. đã tử vong và đang nằm trong nhà xác Bình Hưng Hòa.

"Khi kiểm tra thì chúng tôi phát hiện anh ấy đã tử vong, trên đầu có vết thương. Vì tin tưởng công an nên chúng tôi mới nhờ đến can thiệp khi anh ấy say rượu, không ngờ lại ra cơ sự này", người thân ông S. nói.

Theo Công an huyện Hóc Môn, khi nhận được tin báo có người say rượu gây rối, chỉ huy công an xã yêu cầu 3 công an viên đang giải quyết vụ đánh nhau gần đó đến xử lý. Khi công an đến có hỏi ông S. nhà ở đâu để đưa về nhưng ông này không nhớ.

Người nhà ông S. nói cũng không liên quan nên công an mới đưa ông S. đến Bệnh viện huyện Hóc Môn để giải rượu.

Đến khu vực đường Song Hành (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn), ông S. xin xuống xe đi vệ sinh, sau đó quay lại bảo đã tỉnh táo nên xin lấy xe để về nhà gần đó.

Nghe vậy, tổ công tác hỏi ông S. nhà đâu để chở về nhưng ông nhất quyết không chịu và buộc phải trả xe.

"Khi ông ấy nổ máy bỏ đi thì tổ công tác cũng quay về trụ sở", lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn nói.

Khoảng 3 giờ ngày 9-7 người dân gọi điện cho Công an thị trấn Hóc Môn báo tin phát hiện người đàn ông nằm chết trên lề đường, đầu dính máu, không có xe, bóp tiền bị mất. Qua xác minh, công an mới biết được nạn nhân là ông S.

Bước đầu, Công an huyện Hóc Môn nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản nên phối hợp với Công an TP HCM điều tra, truy xét hung thủ.