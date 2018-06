Tính cách đối lập của hai "ông trùm ma túy" trốn nã ở Lóng Luông

Sau ba ngày lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La "đột kích" vào hang ổ của hai ông trùm ma túy trốn nã Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi) tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), an ninh tại khu vực này vẫn đang được thắt chặt.



Ghi nhận của phóng viên chiều 29/6, dọc các con đường nối từ Quốc lộ 6 vào bản Tà Dê được kiểm soát nghiêm ngặt. Lực lượng an ninh chỉ cho người bản địa ra vào khu vực, còn người lạ buộc phải quay ra ngoài.

Theo lời các cán bộ làm nhiệm vụ, trong sáng 29/6, lực lượng đã vào được bên trong dãy nhà của hai đối tượng Tuân và Thuận để rà soát, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Thu thập tang vật chuyển về trụ sở.

"Dù đã bắt giữ và tiêu hoàn toàn các đối tượng, nhưng chúng tôi vẫn phải bám chốt kiểm soát đảm bảo an ninh khu vực trong vài ngày tới", một cán bộ nói.

Chốt kiểm soát an ninh lập trên đường. Ảnh: H A.

Kể về cuộc vây bắt hai "ông trùm" trốn nã ma túy, ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch xã Lóng Luông cho hay, trước khi lực lượng an ninh "đột kích" nhà của hai đối tượng, ông nhận được điện thoại của lãnh đạo huyện thông báo sơ tán dân bản.

"Quanh khu vực Tuân và Thuận sống có rất đông hộ dân, sáng sớm 27/6 chúng tôi cùng cán bộ thôn đã vận động 19 hộ dân gần nhất di chuyển về nhà văn hóa bên cạnh để lực lượng chức năng vào làm viêc", ông Chìa kể.

Ông nói rằng, khoảng ba năm về trước, Tuân và Thuận đến bản Tà Dê. Tại đây, Tuân mua lại căn nhà cấp 4 của một hộ dân rồi sửa sang lại ở.

Cũng từ ngày đó, nơi này thường xuất hiện nhiều người lạ mặt.

"Tuân chưa bao giờ xuất hiện, kể cả trong các cuộc họp thôn bản. Cũng ít có người dân nào tiếp cận hay trò chuyện được với Tuân", ông Chìa nói.

Theo lời chủ tịch xã Lóng Luông, nhà của đối tượng Thuận cách ngôi nhà của Tuân chừng 1 km, ở cùng bản.

Ông Tếnh A Chìa - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông.

Tính cách của Thuận trái ngược với gã hàng xóm. Thuận thường xuyên qua lại với dân làng trong các cuộc lễ, đám. Hắn ít gây rối nhưng có mối quan hệ với nhiều người xấu tại địa phương.

Ông chủ tịch xã cho biết, khoảng thời gian đầu sống ở bản, hai đối tượng ít tai tiếng, nhưng một thời gian sau, ông nhận được phản ánh từ người dân, trưởng thôn về việc họ liên tục gây rối, làm mất trật tự an ninh khu vực.

"Thỉnh thoáng họ hay dọa nạt dân, nổ súng rồi đi phá rừng", vị lãnh đạo xã Lóng Luông nói.

Trước đó, sáng sớm 26/6, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La bất ngờ đột kích vào nhà hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Cả Tuân và Thuận đều là hai kẻ trốn nã, cầm đầu các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.