Vụ đấu súng với trùm ma túy: Chuyên án khó, chưa có tiền lệ

Dự Hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình…

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Loóng Luông là đại bản doanh của các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ngụ Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận, còn gọi là Thuận chuột (34 tuổi ở Thanh Liêm, Hà Nam).

Theo tài liệu, đối tượng Tuân mang trên mình 4 quyết định truy nã (2 của Bộ Công an, 1 của Công an Sơn La, 1 của Công an Quảng Ninh).

Thuận có 2 quyết định truy nã của Công an tỉnh Sơn La và Quảng Ninh đều liên quan đến tội phạm ma tuý.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, gần 6 tháng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Thường trực tỉnh ủy Sơn La về tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa đấu tranh chống ma túy và tội phạm ma túy.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác lớn và đã thu được nhiều kết quả.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 768 vụ, 1.036 đối tượng phạm các tội về ma túy; thu giữ 31,5kg heroin; 34 nghìn viên ma túy tổng hợp; 31kg nhựa thuốc phiện; vận động và truy bắt được 38/121 đối tượng truy nã.

Trong đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo công tác này đối với địa bàn trọng điểm Loóng Luông.

Đến ngày 29/6 Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phá thành công 2 chuyên án ma túy gồm chuyên án 18TN và 19TN.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết đây là chuyên án đặc biệt, rất khó và chưa có tiền lệ.

Để đảm bảo sự thành công của chuyên án, Ban chuyên án đã huy động lực lượng đến 300 chiến sĩ và nhiều xe bọc thép, xe vũ trang chuyên dụng.

Lực lượng phá án đã chia thành 4 lớp vòng trong, vòng ngoài bao vây nơi ẩn nấp của đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia đánh án.

Nhóm đối tượng do Tuân và Thuận chỉ đạo đã sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt và không chịu đầu hàng.

Công an đã buộc phải tiêu diệt Tuân, Thuận cùng một số đối tượng chống đối khác. 3 đối tượng khác trong nhóm bị bắt giữ. Nhiều vũ khí quân dụng như súng, lựu đạn và các vật dụng như bình gas công nghiệp, xăng đã được thu giữ.



Cũng tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang đã đọc thư khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng biểu dương Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Hoà Bình đã đấu tranh, phá thành công chuyên án, đảm bảo an toàn cho cán bộ tham gia và quần chúng nhân dân.