Thủy điện lớn nhất trên địa bàn Nghệ An lại xả lũ

Trước dự báo mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn, sáng 30/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Nghệ An lại tiếp tục ra thông báo cho các cơ quan, đơn vị các huyện hạ du sông Cả (sông Lam) chủ động phương án đảm bảo an toàn khi thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ.

Đến tối nay, hồ Thủy điện Bản vẽ đang xả qua tổ máy và tràn với lưu lượng 2.104 m3/s, dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, lưu lượng trung bình về hồ lớn nhất có khả năng ở mức: 2.000 đến 2.300m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho công trình, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ sẽ tăng lưu lượng xả từ 2.000 đến 2.500m3/s.

Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Thành phố Vinh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Giám đốc các Công ty TNHH thủy lợi và các đơn vị liên quan thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; Cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; Các bến đò ngang, đò dọc; Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Liên quan vấn đề này, ông Thái Văn Hùng Giám đốc Công ty TNHH-MTV thủy lợi Nam Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ động các phương án để giảm thiệt hại đối với các hồ đập cũng như hệ thống thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tại các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò.

Ông Hùng nói: “Hai ngày nay, chúng tôi đã tiêu nước đệm, đưa mực nước trong hệ thống xuống về thấp nhất, mặc dù hiện nay trong nội đồng ở Bến Thủy là 0,4 trên 0,8 thiết kế và Nghi Quang 0,3 trên 0,9 thiết kế.

Chúng tôi đã đóng hai cửa cống ba ra Nam Đàn mới và Nam Đàn cũ. Chủ động tiêu úng các cống tiêu dưới nội đồng.

Trước tình hình như vậy trong hệ thống chúng tôi luôn luôn đề cao cảnh giác những công trình khả năng bị ngập úng như các trạm bơm tưới và các công trình khả năng có thể gây ngập úng một số thiết bị thì chúng tôi đã chủ động kê cao theo phương án phòng chống thiên tai”.

Trước đó 2 tuần (ngày 18/8) do mưa lũ hoàn lưu bão số 4, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cũng từng ban hành lệnh vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Bản Vẽ để cắt giảm lũ cho hạ du và nhằm đảm bảo an toàn cho công trình./.