Thủ tướng: "Một bộ phận cán bộ chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng, lợi ích nhóm"

Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ và các tỉnh, thành phố sáng 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, phiên họp này hết sức quan trọng nhằm thảo luận, phân tích, làm rõ tình hình 6 tháng đầu năm 2017, những kết quả đạt được và mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém.



Đồng thời, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm năm 2017.

"Chúng ta đã đi qua một nửa chặng đường năm 2017 và mặc dù gặp nhiều khó khăn chung trong tình hình quốc tế và khu vực nhưng công tác chỉ đạo điều hành đã đổi mới, quyết liệt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất...", Thủ tướng nêu rõ.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhìn nhận, trong 6 tháng đầu năm 2017, với nhiều điều kiện tốt nên doanh nghiệp, người dân phấn khởi làm ăn, kinh doanh khởi nghiệp, xu hướng kinh doanh tốt hơn, có nhiều tin vui hơn so với 6 tháng cùng kỳ năm 2016

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, 6 tháng chỉ tăng 0,2% và nền kinh tế phục hồi mạnh, khách quốc tế tăng trên 30%, đứng thứ 6 trong 12 nước du lịch tăng trưởng cao nhất thế giới, vốn FDI tăng mạnh đạt trên 19 tỷ USD...

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đưa ra những hạn chế, khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế, đất nước.

Cụ thể, vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gia súc gia cầm... còn khó khăn, ảnh hưởng người sản xuất. Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp thấp hơn, khai khoáng giảm, chưa có biện pháp để tăng khai thác dầu khí...

Sản xuất kinh doanh có phát triển nhưng còn khó khăn, số doanh nghiệp rời thị trường gần 17%, một số doanh nghiệp hoạt động chờ giải thể, thua lỗ kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nửa năm mới đạt gần 30% kế hoạch, gần 36% dự toán Quốc hội giao.

Cùng với đó, còn nhiều vấn đề bức xúc như ngộ độc tập thể, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, xạt lở bờ sông, khai thác cát trái phép. Trật tự an toàn tại một số địa bàn còn phức tạp, nạn phá rừng, cát tặc khiến nhân dân bất an...

"6 tháng đầu năm chúng ta đã có nhiều giải pháp nhưng việc triển khai còn thiếu kiên quyết, thiếu lửa, một bộ phận công chức không tâm huyết, kém hiệu quả.



Một bộ phận cán bộ chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng, lợi ích nhóm. Do đó, tôi đề nghị các địa phương chú trọng tập trung đề xuất phương pháp, cách làm cụ thể về chủ trương, chính sách để thực hiện các chỉ tiêu đề ra", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu phiên họp cũng cần đưa ra giải pháp, đề xuất giao quyền cho các địa phương như thế nào để không còn tình trạng Quảng Ninh, các tỉnh miền Nam chạy ra xin thủ tục.

"Nhiều chuyên gia đã đề nghị Thủ tướng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi công khai, nơi không công khai. Đề nghị, các đại biểu tham dự đổi mới cách thảo luận để có hiệu quả", Thủ tướng nêu.

Về việc muốn tăng trưởng cả năm 6,7% thì theo Thủ tướng, 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 7,42%,

"Muốn vậy đạt được con số tăng trưởng trên, các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế lớn của cả nước phải nỗ lực cố gắng.

Chính vì thế, tôi đề nghị các đại biểu Chính phủ, các địa phương đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng trưởng ở từng ngành, từng địa phương. Làm gì để tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp.

Cần biện pháp gì vào đâu, thời điểm nào để thực hiện ác giải pháp. Chúng ta phải đảm bảo tăng trưởng những phải giữ được ổn định vĩ mô", Thủ tướng yêu cầu.