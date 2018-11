Thót tim cảnh tượng thanh niên xăm trổ tung con trai từ mái tôn tầng 2 xuống đất ở Nghệ An

Chiều 21/11, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn tiếp tục lấy lời khai làm rõ đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" khống chế con trai mình, rồi leo lên mái nhà tầng 3 suốt nhiều giờ đồng hồ.



May mắn, Công an TP. Vinh và các lực lượng chức năng sau đó đã giải cứu thành công cháu bé. Hiện bé đang được đưa đến Bệnh viện tại TP. Vinh để kiểm tra và chăm sóc sức khoẻ.

Nam thanh niên bế con nhỏ lên mái nhà tầng 3, tay lăm lăm cây kéo đe doạ.

Ảnh động về sự việc.

Là một trong những người chứng kiến từ đầu vụ việc, ông Lê Văn Thịnh (trú phường Vinh Tân) kể lại: "Khoảng hơn 9h, một nam thanh niên bế cháu bé nói đi tìm vợ, tay thì cầm cây kéo. Khi đi vào ngõ 2 đường Nguyễn Thức Tự, người này liên tục chửi bới. Người dân thấy bất thường nên tìm cách bế cháu bé khỏi người này nhưng không được".

Ông Thịnh cho biết, thấy nam thanh niên này có nhiều hình xăm và có biểu hiện không bình thường nên mọi người đã điện báo cho công an phường xuống giải quyết.

Ông Lê Văn Thịnh kể lại diễn biến sự việc.

Tuy nhiên, nam thanh niên sau đó tiếp tục nổi khùng, bế bé trai chạy vào nhà một người dân rồi leo lên tầng 3 mái nhà đứng chửi bới. Dù được mọi người tại đây khuyên can nhưng đối tượng giơ cây kéo khua khoắng lung tung và chửi bới tất cả mọi người.

Khi công an và người dân tập trung đông, nam thanh niên này vẫn không ngừng chửi bởi. Đối tượng sau đó thả cháu bé đứng 1 mình trên mái nhà rồi ôm tảng bê tông lớn ném thẳng từ tầng 3 xuống. May mắn tấm bê tông rơi không trúng vào ai.

Ngõ phố nơi xảy ra sự việc.

"Công an đến bắc loa và nói đối tượng bế cháu bé xuống đất, nhưng hắn không nghe. Đối tượng này cứ bế con, túm quần áo con trèo qua 3,4 mái nhà. Trong khi đó cháu bé thì khóc thét và cứ ôm chặt lấy người này. May mà cháu bé không rơi lúc người này di chuyển", một người dân có mặt tại hiện trường kể lại.

Trung tá Thái Văn Cần - Trưởng Công an phường Vinh Tân cho biết, sau khi nhận tin báo, công an phường xuống hiện trường và nhận thấy sự việc phức tạp nên đã báo cáo lên lãnh đạo Công an TP. Vinh để huy động lực lượng và tìm cách giải cứu cháu bé.

Nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường, tiếp cận đối tượng từ các mái nhà xung quanh. Tuy nhiên do vị trí hiểm trở là các mái nhà dốc nên công an không thể tiếp cận gần đối tượng.

Người dân bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.

"Công an phải mượn nhiều tấm đệm của người dân ra trải dưới đất để lỡ đối tượng có ném cháu bé xuống thì còn đỡ. Cảnh sát chữa cháy cũng có mặt, bơm phao cứu hộ lớn để chuẩn bị các tình huống khác", Trung tá Cần nói.

Sau hơn 2 giờ thuyết phục vận động, đối tượng này leo xuống mái tôn tầng 2 rồi tung cháu bé xuống đất. May mắn người dân và lực lượng chức năng đã kịp thời đỡ cháu bé.

Nam thanh niên này sau đó cũng nhảy xuống đất và bị lực lượng chức năng đến khống chế, giải đi.

Tấm bê tông lớn do đối tượng ném xuống đất nhưng may không trúng người nào.

"Đối tượng này leo xuống mái tôi, di chuyển từ nhà này qua nhà khác thì trượt chân ngã lõm cả mái tôn. Người này sau đó tung cháu bé xuống nhưng may mọi người đỡ được.

Đứng ở dưới chứng kiến vụ viêc, chúng tôi hú hồn hú vía. thấy cháu bé khóc thét mà chúng tôi cũng khóc theo", bà Trung - người dân nơi đây chia sẻ.

Người dân chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Theo người dân nơi đây cho biết, nam thanh niên trên có tên là Hà (30 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh). Cháu bé người này khống chế là con trai của đối tượng chỉ mới hơn 1 tuổi. Do mâu thuẫn nên Hà bế con đi tìm vợ nhưng lại khống chế con mình.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng này để làm rõ sự việc.