Thông tin mới nhất vụ hiệu trưởng nhận tiền “chạy” biên chế giáo viên tại Đắk Lắk

Cụ thể, ông Huỳnh Bê đã khai đưa tiền cho ông Vũ Văn Năm (Phó phòng tổ chức, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) số tiền 250 triệu đồng để nhờ ông Năm xin việc cho con của bà C.T.L.; đưa cho ông Trần Hữu Thái (Trưởng Phòng Nội vụ huyện Krông Pắk) 100 triệu đồng để xin vào biên chế cho anh L.V.K. và chị Đ.T.H.L.; đưa cho ông Trần Đức Lanh (nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện Krông Pắk) 100 triệu đồng để chạy vào biên chế cho chị H.K.N., chị Đ.T.C.V. và anh C.L.T…



Trả lời câu hỏi của PV Báo CAND trước lời khai của ông Huỳnh Bê, ông Trần Hữu Thái cho biết: “Việc này tôi đã báo cáo với tổ chức và báo cáo với cơ quan Công an”. Còn ông Trần Đức Lanh thì cho rằng ông Huỳnh Bê vu khống mình.

“Tôi không lấy bất cứ của ai một xu, không lấy của ông Huỳnh Bê một đồng nào. Ông Huỳnh Bê không có quan hệ gì với tôi hết.

Ông ấy khai đưa tiền cho tôi vào tháng 7-2015, nhưng thời điểm đó tôi đã lên làm Phó Chủ tịch huyện, không liên quan đến chuyện hợp đồng”, ông Lanh khẳng định.

Còn ông Vũ Văn Năm thì cho biết ông có quen biết ông Huỳnh Bê nhưng không hề liên quan đến khoản tiền ông Bê đã viết trong “giấy nhận tiền để xin việc”.

“Tôi có vay ông Bê số tiền 250 triệu đồng, khi đến hạn, tôi đã trả lại cho ông Bê 130 triệu đồng và trừ số tiền ông Bê nợ tôi trước đó 120 triệu đồng là hết.

Đó là quan hệ dân sự giữa tôi và ông Bê chứ không liên quan gì đến việc chạy việc, chạy biên chế”, ông Năm quả quyết.

Như Báo CAND đã phản ánh, ngày 28-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Bê vì đã có hành vi nhận 300 triệu đồng để lo lót, chạy việc cho con của bà C.T.L. vào làm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Sau đó, ông Huỳnh Bê không xin được việc và cũng không trả lại số tiền trên cho bà L.

Quá trình điều tra, ông Huỳnh Bê còn khai nhận từ năm 2013 đến năm 2017, ông đã nhận tổng số tiền 890 triệu đồng để “chạy việc” cho 11 người, trong đó, có 8 trường hợp “chạy” vào làm giáo viên trong biên chế, 3 trường hợp hứa nhận vào dạy hợp đồng tại trường ông Bê làm hiệu trưởng, nhưng đều không xin được việc cho ai cả.

Ông Bê cũng khai nhận một phần trong số tiền này đã “chung chi” cho những cán bộ nêu trên.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Krông Pắk còn nhận đơn của 6 trường hợp khác tố cáo ông Huỳnh Bê nhận hơn 1 tỷ đồng chạy việc.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Bê cho rằng những người này chỉ vay mượn bình thường chứ không liên quan đến xin việc.

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk cho biết, hiện vụ án ông Huỳnh Bê đã được Công an huyện chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

“Việc bắt giữ ông Huỳnh Bê là một trong những mắt xích quan trọng trong hàng loạt sai phạm của vụ việc dôi dư hơn 500 giáo viên tại huyện Krông Pắk.

Đến nay, Công an huyện vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều đơn tố cáo của các giáo viên về việc đưa tiền cho một số cán bộ nhờ chạy biên chế. Công an huyện sẽ điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định”, Thượng tá Dân thông tin.