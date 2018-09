"Cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club trong vụ đánh bạc nghìn tỷ vẫn đang bỏ trốn

"Cha đẻ" các game trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ là ai?

Ngày 31/8/2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản cáo trạng của vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (gọi tắt là VTC Intecom) nên cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đã chủ động gặp Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online) bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.

Hoàng Thành Trung (SN 1978, Quê Cẩm Phả, Quảng Ninh; trú tại chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 2,5cm dưới sau đầu mắt trái.

Sau khi bàn bạc, Phan Sào Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, duyệt nội dung, kịch bản.



Tiếp đó, Trung đề nghị Nam nếu được tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì Trung còn đang làm trong Công ty VTC Intercom.

Sau đó, Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC intercom sang Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC (số 10, Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội).

Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là Công ty bình phong của C50 nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài.

Đồng thời, Nam đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để nghiên cứu trước khi quyết định. Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đã đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam.

Truy nã quốc tế Hoàng Thành Trung

Theo tài liệu điều tra, Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ vàng, USD, trị giá 530 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định, hành vi trên của Hoàng Thành Trung đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc", quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Tuy nhiên do Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban Thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế nhưng chưa bắt được nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.