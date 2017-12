Thiếu tá Cảnh sát quả cảm nơi "tuyến lửa" Tây Bắc

Huyện Vân Hồ là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy không chỉ riêng tỉnh Sơn La mà cả tuyến Tây Bắc. Bọn tội phạm luôn tổ chức những chuyến “hàng” số lượng lớn có vũ trang vận chuyển từ bên kia biên giới vào nội địa, rồi vận chuyển về xuôi tiêu thụ.

Có mặt ngay từ những ngày đầu Công an huyện Vân Hồ thành lập, trải qua nhiều vị trí công tác từ Phó Đội trưởng, Đội trưởng và nay là Phó trưởng Công an huyện, Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt luôn thể hiện là người chiến sĩ Công an mưu trí, gan dạ, người chỉ huy năng động, quyết đoán, đã ra trận là giành thắng lợi.

Với năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm là trinh sát phòng chống ma túy, Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt đã chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chuyên án đấu tranh với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn lực lượng làm nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, đúng pháp luật, tập trung lực lượng đánh trúng, đánh đúng các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là trên tuyến biên giới.

Chỉ tính riêng năm 2017, Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện, bắt giữ hơn 100 vụ với 161 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ hơn 58kg heroin, gần 25 nghìn viên ma túy tổng hợp, trên 100g ma túy dạng đá, 28 xe máy, 4 ô tô, 3 khẩu súng quân dụng, 38 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan khác, trong hầu hết các chuyên án lớn đều có sự tham gia trực tiếp của Phó trưởng Công an huyện Nguyễn Quốc Việt.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt (áo phông trắng) tham gia giai đoạn 5 Chuyên án X, thu 160 bánh heroin, 4 súng quân dụng và 85 viên đạn



Một trong những chuyên án lớn mà thiếu tá Nguyễn Quốc Việt trực tiếp tham gia là chuyên án X, đấu tranh với toán, nhóm tội phạm ma túy có vũ trang qua biên giới.

Đây là một chuyên án lớn nhất của Công an Sơn La từ trước đến nay, kéo dài trong nhiều năm và ở mỗi giai đoạn đều phải đối mặt với đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang và vô cùng mạnh động.

Chuyên án này được đánh giá là một chuyên án điển hình chưa có trong lịch sử đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Sơn La kéo dài hơn 3 năm, hội tụ tinh hoa, trí tuệ của công tác lãnh đạo, chỉ huy, thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu quả cảm không ngại hy sinh, gian khổ của cán bộ, chiến sỹ tham gia Chuyên án.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt là một trong những thành viên của tổ công tác đặc biệt, tham gia tất cả các giai đoạn của Chuyên án này và luôn ở vị trí tiên phong, đối mặt với tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt tham gia chỉ đạo án



Trải qua 9 giai đoạn của chuyên án, anh đã cùng đồng đội tiêu diệt và bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh heroin (trọng lượng gần 170 kg), gần 36 nghìn viên ma túy tổng hợp, 9 súng AK, 9 súng cạc bin, Săm pa lếch, 4 súng ngắn, 282 viên đạn các loại.

Hay gần đây nhất là vụ bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tình (một trong hai bị án đặc biệt nghiêm trọng trốn khỏi Trại giam T16, Bộ Công an đêm ngày 10-9-2017), anh cũng chính là một trong những người ở tổ tiếp cận trực tiếp với đối tượng và trong thời khắc quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của chuyên án, chính tay anh đã quật ngã Nguyễn Văn Tình...