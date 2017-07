Triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh

Ngày 14-7-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Yến, SN 1992, ngụ ấp Ông Chài, xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Phạm Tỷ Phú (Phú Nhóc), SN 1996, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ; Trần Yến Tú Trinh, SN 1995, ngụ Khóm 2, TT. Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Trọng Hiếu, SN 1993; ngụ ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra trong chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ và TP.HCM.

Khoảng 13 giờ, ngày 4-7-2017, tại quán giải khát thuộc ấp 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An bắt quả tang Yến đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Thị D., SN 1979, ngụ khu vực 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Tang vật thu giữ gồm: 12,5845 gam Methamphetamine, 5 điện thoại di động, 2.200.000 đồng.



Khám xét chỗ ở của Yến tại 1 khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ: 0,2124 gam Methamphetamine, 1 dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Khoảng 14 giờ, cùng ngày trên, tại phòng trọ số 8, ấp Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang Phú đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Trần Văn A, SN 1990, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Tang vật thu giữ: 0,3412 gam Methamphetamine, 580.000 đồng và 2 điện thoại di động.

Phạm Tỷ Phú

Khoảng 14 giờ 20, ngày 4-7-2017, cũng tại 1 khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng thu giữ: 1 điện thoại di động; 1 dụng cụ sử dụng ma túy đá; 1.840.000 đồng và Hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ: 3 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.