Thiếu nữ sắp cưới chết thảm do lái xe mở cửa bất cẩn, Trung tá CSGT: Cô gái cũng có lỗi!

Về vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 31/7 trên đường Phan Đình Phùng đoạn trước cổng chợ Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến cô gái chết thảm vì tài xế mở cửa ô tô bất cẩn, theo một trung tá CSGT Hà Nội thì là do lỗi hỗn hợp.



Tờ Đất Việt dẫn lời vị Trung tá CSGT, việc này sai cả 2 phía, cô gái điều khiển không làm chủ tốc độ và không chú ý quan sát xe bên trên nhưng đây chỉ là lỗi nhỏ để dẫn đến việc cô ấy tử vong. Còn lỗi của tài xế mở cửa là lỗi chính.



"Đi trên đường là phải chú ý quan sát đặc biệt là ô tô, kể cả trong trường hợp bất ngờ cũng phải có động thái nào đó để xử lý. Bởi vậy, trong vụ việc ở Bình Dương là liên quan đến lỗi hỗn hợp", trung tá CSGT này nói với nguồn trên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Được biết, ngày 2/8, công an thị xã Thuận An đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc này cho phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.



Khu vực đường Phan Đình Phùng trước cổng chợ Lái Thiêu - nơi chị Huỳnh Vương Bảo Ngọc (26 tuổi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) gặp nạn có gắn biển báo cấm ô tô lưu thông, đoạn hướng từ cầu sắt Phú Long ra đường Cách Mạng Tháng Tám.

Trước đó, theo tin tức trên báo Dân trí, khoảng 14h ngày 31/7, chị Ngọc điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám.

Khi đi đến trước cổng chợ Lái Thiêu thì có một chiếc ô tô 4 chỗ đậu bên lề đường, người đàn ông trên xe ô tô bất ngờ mở cửa khiến chị Ngọc không kịp xử lý, loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường.

Cùng thời điểm, xe buýt do tài xế Lê Phước Tr. (49 tuổi) điều khiển chạy tới không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Về mặt pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) từng khẳng định, đây là một tình huống bất ngờ và không muốn, tài xế xe buýt không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về mặt hình sự và hành chính.

Còn hành vi của lái xe ô tô là bất cẩn, vi phạm nguyên tắc cơ bản trong đào tạo lái xe. Nếu công an kết luận diễn biến như thông tin được đăng tải thì người điều khiển ô tô sẽ bị truy tố tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" tại Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).



Mức hình phạt cao nhất theo ông Cường là 5 năm tù.

