Thiếu nữ bị bạn trai quen qua facebook giở trò ngay buổi hẹn đầu tiên

Chiều 14-7, Cơ quan CSĐT Công an an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Sơn (21 tuổi, trú tại tổ 3, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Sơn quen biết một thiếu nữ qua mạng xã hội facebook nên nảy sinh tình cảm yêu đương và rủ người này về bãi biển Thuận An chơi.

Đến khuya, Sơn chở bạn gái trở về nhà, tuy nhiên trên đường đi đối tượng nảy sinh ý định cưỡng hiếp thiếu nữ này nên điều khiển xe máy vào khu vực vắng người để giở trò dâm ô.



Do bị thiếu nữ chống trả quyết liệt nên Sơn đã dùng vũ lực tấn công nạn nhân rồi cướp lấy chiếc ĐTDĐ Iphone 6 rồi lên xe máy bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Sơn.

Tại cơ quan Công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.