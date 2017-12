Thiếu khí đốt, Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm đốt than

Theo thông báo khẩn này, Bộ Môi trường xác định đảm bảo người dân được sưởi ấm vào mùa đông là “ưu tiên chính”, tạp chí Tài Tân cho biết.

Ngoài Bộ Môi trường, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã yêu cầu các địa phương phải lập tức hành động để đảm bảo các trường học được sưởi ấm. Yêu cầu của Bộ Giáo dục được đưa ra sau khi nhiều phương tiện truyền thông phản ánh tình trạng học sinh bị lạnh cóng tại tỉnh Hà Bắc.

Trang tin Reuters ghi nhận tại làng Hòa Kiều Hương gần thành phố Bảo Định (Hà Bắc), người dân đã bắt đầu dùng than sưởi ấm trở lại. Hiện kế hoạch triển khai khí đốt đến làng này đang bị chậm trễ.

Một người dân họ Lý cho biết ông đã có thể dùng than cho lò hơi sưởi ấm cũ của mình để chống chọi với cái lạnh ngoài trời. Ông chia sẻ: “Tôi ghét dùng lò hơi đốt than, nhưng không còn cách nào khác. Nhiều người khác trong làng không được may mắn như vậy. Họ không biết mua than ở đâu và bị lạnh cóng người”.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt đến các hộ dân ở Hòa Kiều Hương vẫn chưa được lắp đặt xong - Ảnh: Reuters

Nhằm đạt mục tiêu giảm mức PM 2,5 tại Bắc Kinh từ 90 microgam/mét khối xuống còn 60 microgam/mét khối vào cuối năm 2017 mà chính quyền trung ương đặt ra, giới chức các địa phương đã cho thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có chương trình chuyển đổi hệ thống sưởi ấm bằng than sang hệ thống đốt khí tại các vùng nông thôn, đặc biệt ở những nơi gần thủ đô.

Tuy nhiên, chương trình này thay vì chỉ tập trung ở các vùng trọng điểm thì lại được thực hiện ồ ạt ở nhiều nơi, dẫn đến việc nhu cầu dùng khí đốt tăng cao đột biến trong khi hệ thống hạ tầng cung cấp và nguồn dự trữ khí đốt đều chưa hoàn thiện. Hậu quả là nhiều người dân ở nông thôn bị lạnh cóng vì không có gì để sưởi ấm, người đã có khí đốt sưởi ấm phải trả phí cao vì giá tăng.

Theo trang Nhật báo Thanh niên Trung Quốc, một số trường ở huyện Khúc Dương, thành phố Bảo Định phải tổ chức cho học sinh học ngoài sân trường để lấy sức nóng từ mặt trời sưởi ấm. Ngoài ra, các em còn phải chạy bộ để giữ ấm.