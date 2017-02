Thật khó tin Không quân Trung Quốc vẫn chưa loại biên chiếc chiến đấu cơ cổ lỗ này

Được phát triển từ nguyên mẫu tiêm kích Shenyang J-6 (bản sao chép MiG-19), cường kích tấn công mặt đất Nanchang Q-5 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 4/6/1965 và chính thức được giới thiệu trong năm 1970, ước tính đã có trên 1.300 chiếc Q-5 xuất xưởng (bao gồm cả biến thể xuất khẩu A-5).

Do ra đời đã lâu, hệ thống điện tử hàng không rất lạc hậu cho nên Q-5 chỉ mang được các loại bom, rocket không điều khiển để đánh đất, nó không thể so sánh với chiếc JH-7 hiện đại hơn nhiều. Tuy nhiên chi phí rẻ có lẽ là lý do chính khiến chiếc cường kích này vẫn được Không quân Trung Quốc tin dùng.