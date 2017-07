Thanh niên bị đâm vào cổ cướp xe Suzuki Sport

Ngày 28/7, Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đang tam giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Thanh Nhàn (SN 1992, sống lang thang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là anh Lý Nhật Minh (SN 1996, ngụ quận 8).

Công an lấy lời khai đối tượng. Ảnh : M.T

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 24/7, Nhàn đi nhậu với bạn và sau khi say đã mua một con dao Thái Lan dắt trong người để phòng thân.

Tới khuya cùng ngày, Nhàn cùng người vợ không hôn thú tên C đi ăn hủ tiếu gõ trên đường Phú Định, phường 16, quận 8. Lúc này, Nhàn phát hiện anh Minh ngồi trên xe máy Suzuki Sport mang BKS: 59K1-686.6 nên nảy sinh ý định cướp đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh : M.T

Nói là làm, Nhàn áp sát rồi đâm 1 nhát vào phần cổ anh Minh. Anh Minh bị thương vẫn tìm cách vùng vẫy và bỏ và 1 nhà dân cầu cứu. Nhàn liền nổ máy xe rồi nhanh chóng chở theo C tẩu thoát về hướng cầu Hòa Lục. Đến gầm cầu Lò Gốm, do sợ liên lụy nên C xuống xe, Nhàn chạy xe sang khu vực quận 6 để bán nhưng không có ai mua vì không có giấy tờ xe.

Anh Minh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu với vết cắt nghiêm trọng ở cổ. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng điều tra truy xét đối tượng Nhàn. Do Nhàn sống lang thang, không nơi ở cố định nên việc truy xét đối tượng rất khó khăn.

Biết không thoát tội ngày 26/7, Nhàn đã đến Công đầu thú khai nhận hành vi phạm ội của mình. Được biết, Nhàn có 2 tiền sự về gây rối trật tự công công phải đi cải tạo trại trường giao dưỡng số 4 ở tỉnh Đồng Nai. Công an đã tiến hành thu hồi chiếc xe Suzuki Sport.