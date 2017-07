Bắt hai người đàn ông đánh gãy tay cảnh sát giao thông

Ngày 27-7, công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết ra các quyết định bắt tạm giam để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ đối với các bị can Nguyễn Văn Hùng (SN 1971) và Hồ Văn Phong (SN 1981, cùng trú ở TP.Quy Nhơn, Bình Định).



Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 26-6-2017, tại khu vực thị trấn Chư Sê (Gia Lai), tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện Chư Sê phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ BS: 77B – 008.74 lưu thông hướng Gia Lai – Đắk Lắk do Hùng điều khiển chở theo Phong đón trả khách không đúng nơi quy định.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng Hùng không chấp hành mà còn điều khiển xe tông vào trung úy Bùi Ngọc Tuấn rồi đạp ga lao thẳng về hướng Đắk Lắk.

Trung úy Tuấn lập tức lên xe mô tô đặc chủng để bám theo, đồng thời liên hệ với công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) và công an huyện Ea H’leo phối hợp truy bắt.

Khi đến địa phận xã Chư Phả (huyện Ea H’leo), trung úy Tuấn đuổi kịp và chặn được chiếc xe vi phạm dừng lại. Lúc này, Hùng và Phong cầm tuýp sắt, gậy gỗ bước xuống xe tấn công tới tấp trung úy Tuấn.

May mắn là người dân và các lực lượng công an giáp ranh đã kịp thời đến can thiệp nên trung úy Tuấn được giải vây, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy xương trụ tay trái.