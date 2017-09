Thái Lan phản ứng mạnh mẽ trước nghi án dàn xếp tỷ số ở SEA Games 29

Ngày 7/9, tờ Straits Times của Singaporo đăng tải thông tin rằng có 3 trận đấu ở SEA Games 29 bị nghi dàn xếp tỷ số gồm: Malaysia vs Lào; Việt Nam vs Campuchia và Thái Lan vs Campuchia. Trong 3 trận này thì nghi vấn được tập trung nhiều nhất vào 2 đội tuyển Lào và Campuchia.

Tới sáng 8/9, tờ Bangkokpost đã đăng tải phát biểu của HLV U22 Thái Lan Worrawoot Srimakha, phủ nhận hoàn toàn việc đội bóng xứ chùa Vàng có liên quan tới những hành vi tiêu cực.

"Tôi đã được nghe thông tin từ báo chí, có lẽ là các phương tiện truyền thông ở nước ngoài. Nhưng tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng Thái Lan không liên quan gì tới câu chuyện này.

Tôi không biết các đội tuyển khác ra sao nhưng với Thái Lan, chuyện tham gia các hành vi dàn xếp là điều không thể xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi khi tham dự SEA Games là giành chiến thắng ở mọi trận đấu và luôn muốn ghi được nhiều bàn nhất có thể.

Tôi cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ của mình và tôi một lần nữa bảo đảm rằng chúng tôi không dính dáng gì tới nghi án dàn xếp tỷ số ở SEA Games 29".

HLV Worrawoot Srimakha khẳng định U22 Thái Lan không dính líu vào các hành vi dàn xếp (nếu có) ở SEA Games 29.

Trước khi nhà cầm quân người Thái lên tiếng thì đại diện phía Việt Nam cũng xuất hiện trước truyền thông để khẳng định thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn không liên quan tới các hành vi tiêu cực.

Đầu tiên là việc HLV Hữu Thắng ngay trong buổi họp báo cuối cùng sau khi để thua Thái Lan đã khẳng định ông và các học trò không làm điều gì khuất tất. Đến ngày 7/9, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng phát biểu rằng phía an ninh đã xác định U22 Việt Nam không dính tới dàn xếp tỷ số.