Tên lửa, pháo binh Syria gầm thét băm nát phiến quân IS tử thủ ven Damascus

Lực lượng pháo binh tên lửa sư đoàn cơ giới số 4 nổi tiếng về số lượng các tổ hợp tên lửa không điều khiển IRAM (thường được gọi là các hệ thống Golan). Với hệ thống vũ khí này, sư đoàn số 4 là nỗi kinh khiếp của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở cạnh Cao nguyên Golan, Daraa và các thành phố ngoại ô Damascus.

Lần này sư đoàn cơ giới số 4 tung toàn bộ các hệ thống Golan vào tấn công khu vực các quận phía nam Damascus. Các quả đạn thông thường được chế tạo theo cơ chế nổ phá mảnh, cỡ nòng lớn hơn 120 mm và có sức chấn động rất lớn.

Đi kèm theo trận mưa IRAM là các cuộc không kích dữ dội có độ chính xác cao của không quân Nga và Syria vào các mục tiêu quan trọng của IS trong khu Trại tị nạn Yarmouk.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các cuộc tập kích đường không của Nga và Syria tập trung chủ yếu vào các vị trí của IS trên khu vực các quận Trại tị nạn Yarmouk và quận Hajjar al-Aswad. Hầu hết binh lực, kho tàng và trụ sở chỉ huy của IS đều trong quận Yarmouk . Phiến quân IS sử dụng thường dân người Palestine như các lá chắn sống.

Cho đến thời điểm này, quân đội Syria chỉ tấn công hỏa lực, các đợt pháo kích và không kích thường kéo dài gây sự căng thẳng mệt mỏi cả ngày lẫn đêm cùng các đợt tấn công trinh sát hỏa lực. Quân đội Syria vẫn chưa chính thức bắt đầu chiến dịch giải phóng các quận phía nam Damascus .