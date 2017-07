Tàu chở cán bộ Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn bị chết máy trên biển ở Nghệ An

Chiều 16/7, ông Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, 1 tàu chở đoàn công tác gồm cán bộ của Đài và Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn Trung ương đi làm nhiệm vụ ngoài đảo Hòn Ngư vừa bị chết máy nhưng đã được cứu hộ an toàn.



Cụ thể, ngày 15/7, đoàn công tác gồm 3 cán bộ của Đài Bắc Trung Bộ và 4 cán bộ (1 Phó giám đốc, 2 cán bộ kỹ thuật Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn Trung ương) đã ra đảo Hòn Ngư (Nghệ An) để bảo dưỡng máy thiết bị, phục vụ đón cơn bão số 2.

Khoảng 13h trưa 16/7, sau khi làm xong nhiệm vụ, đoàn 7 cán bộ trên đã thuê tàu trở về đất liền. Tuy nhiên trên đường đi vào đất liền, tàu đã bất ngờ bị chết máy.

Sự việc sau đó đã được đoàn được báo về Đài Bắc Trung Bộ và các cơ quan chức năng để được hỗ trợ cứu nạn.

"Sau khi nhận được tin báo tôi đã báo sang Ban cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An để nhờ cứu hộ. Đến 15h chiều thì chiếc tàu chở đoàn cán bộ đã được cứu hộ vào bờ an toàn. Hôm nay có bão vào nên ngoài biển sóng to, gió lớn. May mắn tàu chở cán bộ đã được cứu hộ vào an toàn", ông Lượng cho biết.

Được biết, cơn bão số 2 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh vào chiều tối 16/7.

Hiện các cơ quan chức năng trên địa bàn các tỉnh đang khẩn trương hoàn tất các công tác phòng chóng bão lũ. Các địa phương ven biển của 3 tỉnh cũng đang tập trung di dời tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn đồng thời cấm các tàu thuyền ra biển khi đang có bão.