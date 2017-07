Cấm biển, xong phương án chống bão trước 17 giờ hôm nay

Bão vào Thanh Hóa-Hà Tĩnh, gây mưa lớn

Sáng 16/7, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khá nhanh vào vịnh Bắc bộ trong sáng nay và mạnh cấp 9.

Theo ông Cường, bão sẽ đổ bộ vào bờ trong 12 tiếng tới, khu vực ảnh hưởng từ là Hải Phòng đến Quảng Bình, nhưng vùng trọng điểm hơn là Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Khoảng 4 giờ sáng mai (17/7), bão trực tiếp đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ khoảng cấp 8-9 và gây mưa lớn.

Ông Cường nhận định, cơn bão số 2 sẽ kèm theo lốc xoáy và dông sét cục bộ, gió giật mạnh ở khu vực chịu ảnh hưởng bão, gây mưa to, sóng lớn 3-5 mét ở trên biển, bão khi cập bờ có khả năng gây ảnh hưởng lớn vì kèm theo mưa lớn từ 100-200 mm cho các tỉnh nằm trong tâm bão, mưa sẽ kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 18/7.



Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão, từ ngày 16/7 đến 18/7, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa rất to: Vùng Thanh Hóa, Nghệ An lượng mưa 250-350 mm; các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Hà Tĩnh 150-250mm.

Ở các tỉnh vùng núi như Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200 mm; các khu vực khác của Bắc bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

Từ ngày 17-20/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6m.

"Với tần suất mưa như thế nguy cơ lũ quét sạt lở đất sẽ xảy ra ở vùng Thanh Hóa, Hà Tĩnh, cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc, trong khi các tỉnh này đã có mưa trong nhiều ngày qua, đất đã no nước là rất cao"- ông Cường nói.

Lo hệ thống hồ đập mất an toàn

Trong khi đó, mưa lớn có thể đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống hồ đập thủy lợi nhỏ, chủ yếu là đập đất, đã "cao tuổi" ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh có 250 đập lớn nhỏ, có một số hồ đã tích nước trên 90%, đây là năm có trữ lượng nước cao nhất trong 10 năm qua.

Còn 8 hồ đập đang thi công nên nguy cơ ảnh hưởng bão rất cao. Nếu mưa lớn 200-300mm sẽ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập.

Còn theo đại diện tỉnh Thanh Hóa, từ 8/7 đến nay, Thanh Hóa liên tục có mưa từ 100-200mm, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Do vậy, nếu cơn bão số 2 vào Thanh Hóa, khả năng ngập úng diện rộng rất cao. Thanh Hóa cũng có trên 120/610 hồ không đảm bảo an toàn nếu bão đổ bộ với lượng mưa lớn.

Chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, các địa phương phải khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hoàn thành các công việc trên trước 17 giờ ngày 16/7. Chủ động việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Riêng với các tỉnh vùng tâm bão có thể đi qua là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh quyết liệt triển khai sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn tuyệt đối; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch.

Ông Thắng cũng yêu cầu, cần tin cảnh báo và sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều hạ du các hồ chứa khi có lệnh xả lũ, đặc biệt khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình sau nhiều năm chưa vận hành xả lũ.

"Phải sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn để xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh"- ông Thắng nói.