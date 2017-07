Bão số 2 giật cấp 10 hướng thẳng Nam Định - Nghệ An

Cơn bão số 2 có tên quốc tế là Talas. Hiện bão đang ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 13h giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Định-Nghệ An khoảng 320km về phía Đông Đông Nam với sức gió không đổi.

Những giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 1h giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Nam Định-Hà Tĩnh.

Trong 36 - 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-4m; Biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều và đêm ngày mai đến ngày 18/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm.