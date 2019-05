Tâm thư của mẹ ruột nữ chính 13 tuổi đóng cảnh nóng: Mẹ nhìn thấy ánh mắt buồn và bất lực của con

Sau 4 ngày ra rạp, bộ phim Vợ ba do nữ diễn viên trẻ Trà My thủ vai chính thức bị ngừng chiếu. Lý do là nhà sản xuất đã để nữ chính mới tròn 13 tuổi thủ vai chính với quá nhiều cảnh nóng.

Trước sự việc này, mẹ ruột nữ diễn viên Trà My - vai chính của phim đã viết một tâm thư khá dài gửi tới con gái mình.

Phim Vợ ba chính thức ngừng chiếu sau 3 ngày ra rạp.

Chị tiết lộ, Trà My rất buồn khi bộ phim do mình thủ vai chính bị ngừng chiếu đột ngột vì quá nhiều lùm xùm:

"Con gái à, ngày hôm nay mẹ đã dành cả buổi chỉ để lên mạng đọc những chia sẻ buồn của các cô chú, anh chị về việc Vợ ba được nhà sản xuất quyết định trình Cục Điện Ảnh xin ngừng chiếu phim trước sức ép của dư luận.

Vì không muốn câu chuyện được đẩy đi quá xa và phía bên nhà sản xuất lo sợ điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình và danh dự của con.

Con gái yêu, tối qua mẹ biết con buồn lắm khi hay tin Vợ ba sẽ ngừng chiếu, mẹ nhìn thấy ánh mắt buồn và bất lực của con, ánh mắt này mẹ đã bắt gặp trong Mây khi cô ấy không thể dỗ dành đứa con của mình cho nín khóc và ánh mắt này cũng là lúc Mây nhìn Tuyết một cô dâu mới bằng tuổi mình đã quyên sinh vì những lề thói cổ hủ ngày xưa.

Chắc con không thể tin một tác phẩm điện ảnh nghệ thuật, được công chiếu trên 30 lãnh thổ và được 10 giải thưởng quốc tế lớn nhỏ như Vợ ba mà lại buộc phải dừng chiếu ngay chính trên quê hương của mình.

Mẹ biết con và toàn bộ ekip Vợ ba đã dốc hết sức và tâm huyết để mong muốn đem lại tiếng nói nhân quyền và nữ quyền cho phụ nữ và trẻ em. Tiếc cho một tác phẩm điện ảnh".

Một lần nữa, mẹ ruột Trà My khẳng định cô bé hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những cảnh quay trên phim, lại càng không bị "làm hư" khi được đưa vào showbiz quá sớm:

"Họ khẳng định như đinh đóng cột là mẹ làm hư con, con sẽ phát triển không bình thường như bao đứa trẻ khác, mà họ đâu biết rằng con luôn sống trong vui vẻ vì con luôn lễ phép và hiền lành nên được mọi người quý mến.

Họ gõ bàn phím còn nhanh hơn não nói rằng con sẽ như thế nào khi đến trường, mà họ đâu biết rằng thầy cô và bạn bè luôn yêu con vì đức tính khiêm tốn luôn có trong con từ khi con còn nhỏ.

Mẹ nghĩ mẹ chẳng nợ ai những lời giải thích cả, mẹ chỉ nói ra đây để mọi người biết mẹ con mình luôn tự hào về nhau như thế nào".



"Bây giờ mọi người đang cùng nhau chia sẻ những dòng trạng thái đầy yêu thương như: "Tạm biệt Mây, em luôn ở trong lòng mọi người", "Tạm biệt Mây ở quê nhà, để cho Mây bay đi những phương trời khác", "Trà My con hãy toả sáng để bóng tối phải hoảng sợ"...

Bao nhiêu đó cũng đủ cho con làm hành trang để tiếp tục ngẩng cao đầu về phía trước. Con đã thổi hồn vào Mây để Mây sẽ sống mãi trong lòng khán giả", chị Võ My Na động viên con gái.