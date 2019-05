Đỗ An hé lộ sốc về phản ứng của nữ diễn viên 15 tuổi đóng cảnh nóng khiến phim 'Vợ Ba' bị dừng chiếu

Tối 20/5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo kiểm tra lại quy trình cấp phép phim Vợ Ba . Theo đó, hàng loạt cảnh 18+ gây sốc của diễn viên 15 tuổi Trà My là nguyên nhân dẫn đến việc kiểm tra này.

Tiếp đến, nhà sản xuất ra thông báo chính thức rằng đã chủ động ngừng chiếu bộ phim để bảo vệ diễn viên trẻ Trà My. Thời điểm quay phim Vợ Ba , Trà My chỉ mới 13 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, Trà My 15 tuổi.

Đỗ An.

Chồng Lê Thúy - Đỗ An cũng là người có tham gia dự án này. Anh đảm nhận vai trò họa sĩ thiết kế cho phim. Trước thông tin phim dừng chiếu vì phản ứng trái chiều của dư luận, Đỗ An một lần nữa lên tiếng bảo vệ Trà My.

Đỗ An đồng thời cũng gây xót lòng khi tiết lộ về tình hình hiện tại của Trà My: "Người đang bị ức chế tâm lý lớn nhất trong chuyện này là con bé mà xã hội đang ra sức nhân danh công lý để bảo vệ.

Nó buồn nhiều và cũng khóc nhiều vì bao nhiêu công sức và cống hiến của nó bị kiềm hãm vì xã hội cho là nó còn quá nhỏ để làm được những điều phi thường ấy.

Và nó vẫn không hiểu vì sao trong bao nhiêu nỗi vui mừng hoan hỷ và tự hào của nó và gia đình nó, thì có một bầy người ngoài kia đang bảo nó phải nên xấu hổ, phải ngừng chia sẻ sự tự hào của nó với người yêu nghệ thuật vì như thế là cổ xuý tội ác".

"Sau tất cả, Người Vợ Ba đã giành về số lượng giải thưởng cao nhất và có tiếng vang rộng nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Bản thân tôi và những người bạn trong ekip làm phim đã không còn chỗ để tự hào và yêu tác phẩm này hơn nữa.

Điều chúng tôi tiếc nhất là khán giả yêu nghệ thuật điện ảnh tại quê nhà sẽ phải chờ một thời gian nữa để được xem bộ phim qua những phương tiện digital quốc tế khác. Và với niềm tin mãnh liệt, bộ phim sắp tới chúng tôi chuẩn bị làm chắc chắn sẽ gặt hái những thành quả cao hơn nữa".

Trước đó, Đỗ An từng gay gắt lên án những người đã chê bai bộ phim Vợ Ba vì cảnh nóng do Trà My thể hiện: "Trong những niềm vui luôn có những nỗi buồn. Một trong những bộ phim mình cống hiến và tâm huyết nhiều nhất cho phần mỹ thuật.

Khi làm thì đã nghĩ sẽ không được chiếu ở Việt Nam, vì tôi quá hiểu có những con người ích kỷ và thiển cận như thế. Khi được công chiếu tôi đã rất vui. Vui vì nghĩ vậy là mình đã quá bi quan, và giờ đã có thêm niềm tin, là cái nhìn về điện ảnh Việt Nam đã khởi sáng".

"Rồi cái sáng ấy mau chóng trở thành bóng tối, vào ngày hôm nay. Vì vốn dĩ "con gà tức nhau tiếng gáy" là câu nói nằm lòng của dân tộc mình.

Các anh các chị có ném đá giấu tay thì các anh chị cũng là những người làm phim đấy! Sống với nghề cho tử tế vào thì mới mong có ngày thành công. Còn không thì mãi cũng không có cửa chạm vào những thành công của Người Vợ Ba đâu".