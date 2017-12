Tài xế xe biển xanh kể lại vụ tai nạn với xe máy làm 3 thanh niên tử vong

Chiều 14/12, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô mang BKS: 38A - 002.24 của UBND huyện Can Lộc với chiếc xe máy xảy ra một ngày trước đó trên Quốc lộ 15A làm 3 người tử vong.



Sau vụ tai nạn, tài xế xe ô tô là Đinh Đức Thiện đã được cơ quan chức năng mời đến trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV vào chiều 14/12, ông Thiện cho biết, bản thân cảm thấy mệt mỏi và rất ám ảnh sau vụ tai nạn kinh hoàng vừa qua. Riêng gia đình, người thân rất hoang mang lo lắng cho ông.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Kể lại vụ tai nạn vừa qua, ông Thiện cho biết, sáng 13/12, ông Thiện được giao nhiệm vụ lái xe đưa lãnh đạo huyện gồm ông Nguyễn Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ông Lê Xuân Đức - Phó văn phòng điều phối nông thôn mới đi kiểm tra nông thôn mới tại xã Phú Lộc.

Cùng đi với đoàn làm việc có thêm nhiều cán bộ của huyện Can Lộc, Công an huyện Can Lộc và cán bộ tỉnh.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, đoàn nghỉ ăn trưa tại một quán cơm nằm trên Quốc lộ 15 ở xã Phú Lộc. Đến gần 13h chiều, đoàn có 5 xe đi nối đuôi nhau tiếp tục di chuyển để kịp công việc buổi chiều.

Đầu chiếc xe ô tô biển xanh hư hỏng nặng.

"Đi trước xe tôi có xe của Công an huyện Can Lộc và sau thì có các xe khác trong đoàn. Khi xe vừa đi được 200m, thì xe tôi gặp tốp các em học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ngang chắn hết làn đường bên này. Tôi lách sang làn đường bên kia để vượt lên.

Khi vượt qua, tôi cho xe về làn đường của mình. Khi xe vào gần hết làn của mình thì có chiếc xe máy chở 3 thanh niên lao rất nhanh vào đầu xe tôi. Vì đoạn này đường hẹp, phía bên phải có cống và phía trước là quán tạp hoá có đông người dân đứng nên tôi không thể tránh được nữa.

Lúc đó tôi chỉ kịp phanh xe lại thì xe máy đâm thẳng vào giữa đầu xe tôi. Lúc đó xe tôi mới đi nên tốc độ chậm khoảng 40km/h. Còn xe máy thì đi rất nhanh", ông Thiện kể lại.

Chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Thiện cùng các cán bộ khác liền đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Sau vụ tai nạn, ông Thiện đã đến trình diện cơ quan Công an huyện Can Lộc. Cơ quan chức năng sau đó cũng đã lấy lời khai ông Thiện để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến thông tin chiếc xe hết hạn kiểm định 1 tuần trước nhưng vẫn đi, ông Thiện cho biết do mấy ngày trước nghỉ ốm và nghĩ cuối tháng xe mới hết hạn kiểm định. Đến sáng 13/12, ông Thiện đi làm trở lại và được giao nhiệm vụ nên đã đi luôn chứ không nghĩ chiếc xe hết hạn vào đầu tháng.

Cũng theo ông Thiện, trước đây ông làm lái xe trong quân đội. 25 năm trước, ông Thiện về làm lái xe cho UBND huyện Can Lộc. Dự kiến vào khoảng tháng 8/2018, ông Thiện sẽ được nghỉ hưu theo chế độ.

"Hơn 31 năm làm nghề lái xe và 25 năm lái xe cho uỷ ban huyện, tôi chưa bao giờ để xảy ra tai nạn hay lỗi gì. Vậy mà giờ cuối đời lại gặp nạn.

Giờ cũng chẳng biết nói gì, tai nạn là điều không may, tôi xin chia sẻ với gia đình nạn nhân. Tôi cũng mong pháp luật làm công tâm, có lý, có tình", ông Thiện nói và cho biết 2 ngày nay ông rất buồn và lo lắng.

Được biết, sau vụ tai nạn vừa qua, UBND huyện Can Lộc, gia đình ông Thiện đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân. Bước đầu, UBND huyện Can Lộc đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân để lo thủ tục mai táng.