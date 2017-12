Phó Chủ tịch huyện kể lại vụ 3 người tử nạn khi va chạm xe biển xanh

Như đã đưa tin, vào chiều 13/12 tại xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô biển xanh BKS 38A - 002.24 của UBND huyện Can Lộc và một xe máy chở ba người. Vụ việc khiến 3 người trên xe máy tử vong.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, trên ô tô biển xanh có 3 người, gồm lái xe, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Duy Cường và một Phó văn phòng điều phối nông thôn huyện.

Chiều 14/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Cường xác nhận ông có mặt trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Duy Cường cho biết: “Tai nạn xảy ra không ai mong muốn. Đúng sai sẽ có công an điều tra làm rõ. Sau khi sự việc xảy ra, mọi người tập trung phối hợp cùng gia đình để lo ma chay cho các nạn nhân”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, khoảng 13h, ngày 13/12, đoàn công tác kiểm tra nông thôn mới của tỉnh phối hợp với huyện Can Lộc đi kiểm tra một số xã trên địa bàn. Sau khi ăn cơm trưa, đoàn gồm 6 xe ô tô di chuyển đến xã Xuân Lộc để làm việc.

Chạy phía trước có xe Trưởng Công an huyện Can Lộc rồi đến xe chở ông Cường. Phía sau có bốn xe của các thành viên trong đoàn.

Trên xe, ông Cường ngồi ghế cạnh lái xe, phía sau có một cán bộ văn phòng nông thôn huyện. “Xe chạy được một đoạn đường ngắn với tốc độ chậm, thì xảy ra vụ tai nạn.

Khi đó, tôi đang xem điện thoại. Bất ngờ tôi nghe thấy một tiếng động lớn rồi xe phanh gấp. Khi xuống xe kiểm tra, tôi thấy ba thanh niên nằm bất tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc kể lại.

Ông Nguyễn Duy Cường khẳng định trước khi xảy ra va chạm với xe máy, ô tô BKS 38A - 002.24 chạy chậm và đúng làn đường. “Xe của tôi chạy thứ hai trong đoàn, phía sau có bốn xe nữa. Lúc đó tôi chỉ nhớ xe chạy đúng làn đường và rất chậm”, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nói.

Theo ông Cường, do xe ô tô chạy chậm nên khi xảy ra sự việc mọi người trên xe đều an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Cường và mọi người dùng xe máy đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại trạm xá rồi sau đó chuyển họ lên cấp cứu ở tuyến trên.

“Lúc xảy ra sự việc, xác định vụ việc nghiêm trọng nên tôi chỉ đạo ngay lực lượng chức năng giữ nguyên hiện trường để được khách quan”, ông Cường giải thích.

Theo thông tin bước đầu từ Công an huyện Can Lộc, khoảng 13h ngày 13/12, xe ô tô mang BKS màu xanh 38A - 002.24 lưu thông trên QL15A theo hướng Lạc Thiện (huyện Đức Thọ) đi ngã 3 Đồng Lộc (huyện Can Lộc).

Khi đến địa phận thuộc thôn Làng Hội, xã Phú Lộc (huyện Can Lộc), xe ô tô va chạm với xe gắn máy mang BKS 38P1 - 284.26 chở 3 nam thanh niên đi ngược chiều.

Cú tông mạnh làm xe máy và xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Ba thanh niên trên xe máy tử vong. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Võ Tá Đồng, Võ Tá Muôn và Nguyễn Hữu Sơn. Cả ba nạn nhân đều trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc.