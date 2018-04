Syria lơ là, nhóm khủng bố mới cắm cờ thế chân IS

90% các vùng đất do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát tại Syria đã được giải phóng. Điều này chứng minh hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố IS tại Syria.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cờ đen của IS vừa bị hạ xuống, một lá cờ của một nhóm khủng bố mới đã ngay lập tức được kéo lên.

Bài viết trên tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) cho biết, lá cờ màu trắng của nhóm khủng bố có tên Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) đã xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Syria, như một lời tuyên bố trỗi dậy của nhóm khủng bố "mới mà cũ này". Theo tạp chí Phố Wall, HTS do một trùm khủng bố từng thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda cầm đầu.



Sào huyệt của nhóm khủng bố này chủ yếu đóng tại tỉnh Idlib của Syria và chúng đã mở rộng hoạt động khi liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tập trung vào các mục tiêu IS tại phía Đông Syria, trong khi quân đội chính phủ với sự hỗ trợ của Nga dồn lực vào các khu vực khác như Deir ez-Zor hay Đông Ghouta...

HTS đang nổi lên như đúng cách IS lấn át ảnh hưởng và thế chân al-Qaeda. Từ khoảng 1 năm trước đây, HTS manh nha hình thành khi nhóm khủng bố Jabhat Fath al Sham, vốn là sự kết hợp của Mặt trận Al Nusrah và chi nhánh khủng bố al-Qaeda tại Syria, tuyên bố hợp nhất 4 nhóm khủng bố Hồi giáo đang hoạt động tại Syria.

Cũng với công thức này, HTS ra đời khi IS dần bị đánh bại, al-Qaeda mất tầm ảnh hưởng và Jabhat Fath al Sham bị phá tan vì mâu thuẫn nội bộ.

Thủ lĩnh HTS- Abu Mohammad al-Julani chiêu mộ các tay súng khủng bố với chiến lược chiến tranh toàn diện. Theo tạp chí Phố Wall, Abu Mohammad al-Julani tuyên bố sẽ đánh chiếm thủ đô Damascus của Syria và áp dụng luật Hồi giáo Sharia tại đây.

Từ tháng 2, HTS đánh dấu sự trỗi dậy của mình trên bản đồ khủng bố với khẳng định đã đánh bại tàn quân của IS tại Idlib và một tháng sau đó đã kiểm soát 25 ngôi làng ở Aleppo và tỉnh Idlib.

Chúng đã xây dựng lực lượng tại các khu vực chiếm đóng và áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Dân thường Syria tại các khu vực này bị đưa vào vòng kiểm soát mới của khủng bố HTS, khi chúng nắm trong tay nguồn cung điện nước và tiến hành thu thuế của người dân.

HTS cũng bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Syria tại Homs, Hama và Aleppo.

Giới chuyên gia cảnh báo thực tế nguy hiểm là HTS đang ngày càng củng cố lực lượng và mở rộng các vùng kiểm soát tại Syria, thì quân đội chính phủ với sự hỗ trợ của Nga và cả liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu lại đang tập trung vào những khu vực khác và các mối quan tâm khác.

“Khu vực mà HTS kiểm soát dường như nằm ngoài sự chú ý của các nước phương Tây. Chúng đang có kỳ “trăng mật” tại đây”, tạp chí Phố Wall dẫn cảnh báo của nhà phân tích Hassan Hassan tại Viện nghiên cứu Chính sách Trung Đông Tahrir, tại Ai Cập./.