Sự thật loài sâu tử thần to bằng bắp tay, giết người bằng cách phóng độc

Loài sâu này được gọi là Allghoi khorkhoi có nghĩa là sâu ruột bởi ngoại hình của nó giống phần ruột của một con bò. Nó có màu đỏ tươi, béo tròn, dài từ 0.5 tới 1,5 m, không thể phân biệt được đầu, đuôi.

"Trông nó như một cái xúc xích, béo tròn như cánh tay một người đàn ông. Đầu thì như thể bị cắt ra nhưng không nhọn", nhà thám hiểm Ivan Mackerle tả lại con vật theo lời kể của người dân địa phương.

Hình ảnh mô phỏng loài sâu tử thần. (Ảnh: CWC)

Nhà sinh vật học người Anh Karl Shuker trong cuốn sách "The Unexplained: An Illustrated Guide to the Paranormal Mysteries" xuất bản năm 2002 nói rằng loài sâu này ẩn mình trên những bãi cát phía nam sa mạc Gobi, dọc theo khu vực cấm giữa biên giới Trung Quốc và Mông Cổ.

Người dân địa phương thì khẳng định Allghoi khorkhoi chỉ xuất hiện vào tháng 6 hoặc tháng 7, thời điểm sa mạc khô nóng nhất. Thời gian còn lại nó sẽ ngủ vùi trong cát và thi thoảng bò lên mặt đất sau những cơn mưa.

Theo truyền thuyết, Allghoi khorkhoi có thể giết chết người từ cách vài mét bằng cách phun chất độc hoặc axit lên nạn nhân.

Loài sâu tử thần đã tồn tại trong những câu chuyện của người Mông Cổ trong hàng trăm năm, nhưng cho tới hiện tại chưa có một bức ảnh nào chụp lại chúng. Nhiều năm qua, rất nhiều nhà thám hiểm dũng cảm đã tìm tới sa mạc Gobi để tìm kiếm và thậm chí đặt bẫy con vật nhưng đều ra về tay trắng.

Nhiều người tin vào sự tồn tại của sinh vật này cũng thừa nhận rằng không có bằng chứng cụ thể chứng minh về sự tồn tại của nó.

Với các nhà khoa học, họ cho rằng không nên gọi đây là "sâu" bởi các con vật nếu tồn tại được trong sa mạc Gobi khắc nghiệt không thể là một con sâu mềm mà phải là một loài rắn hoặc thằn lằn không chân.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Richard Freeman cho rằng sinh vật này không tồn tại mà niềm tin về nó được xây dựng từ một loài sâu thằn lằn dài tới vài m, hoặc một con rắn cát.

Cho đến nay cho có ai đưa ra bằng chứng về loài sâu này nên nó vẫn chỉ được xem là một sinh vật huyền thoại.