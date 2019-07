Sự thật chuyện Lạng Sơn có lắm thí sinh 0 điểm nhất cả nước

Ông Trần Quốc Tuấn, GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn khẳng định, qua kết quả công bố điểm thi của Bộ GD&ĐT thì cả tỉnh Lạng Sơn chỉ có 3 em bị điểm O.

“Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí gỡ bài, đính chính thông tin không chuẩn xác kể trên”. Ông Tuấn nói.

Theo Báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 8.292 thí sinh dự thi. Kết quả, có 7.491 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 90,34%, giảm 7,34% so với năm 2018.

Trong đó, số thí sinh lớp 12 học tại các trường THPT là 6.698 em đỗ tốt nghiệp/7.242 em dự thi, đạt tỷ lệ 92,49%. Thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên đỗ tốt nghiệp là 793 em/1.050 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 75,52%.

Về kết quả phổ điểm các môn thi thì tỉnh này có 3 bài thi bị điểm liệt (0 điểm) ở môn Ngữ Văn (tăng 1 bài so với kỳ thi năm 2018), có 11 bài thi đạt điểm 10 (tăng 8 bài so với kỳ thi năm 2018), 25.219 bài thi có kết quả điểm thi bằng và trên 5 điểm, đạt 51,1% (tăng 5,75% so với năm 2018).

Ngành GD &ĐT Lạng Sơn cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc, sát thực tiễn .Ảnh: Duy Chiến