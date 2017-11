Sứ mệnh đã hoàn thành: Gươm "đã tuốt", Nga sẽ không bao giờ rút quân khỏi Syria?

Nhà nước Hồi giáo bị đáng bại thì chiêu bài chống khủng bố tại Syria, Iraq bị lật tẩy. Nga, Mỹ, Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ… chuẩn bị "cởi găng tay" cho một cuộc chiến địa chính trị khốc liệt có nguy cơ diễn ra.



"Sứ mệnh đã hoàn thành" là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp bất ngờ với Tổng thống Syria Bashar Assad ở Sochi-Nga hôm thứ Hai. "Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đánh bại chủ nghĩa khủng bố, Tổng thống Nga nói, nhưng liên quan đến công việc của chúng tôi ... trên lãnh thổ Syria, hoạt động quân sự đang chấm dứt…".

Cũng hòa theo đó, Tổng thống Iran, Hassan Rouhan, trên truyền hình quốc gia cũng tuyên bố: Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chính thức bị đánh tan, hiện chỉ còn tàn quân rải rác tại Syria, Iraq.

Máy bay Su-25 của Không quân Nga tác chiến ở Syria.

Sứ mệnh đã hoàn thành?



Nếu như mục tiêu ban đầu Nga đề ra là tiêu diệt "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và lực lượng khủng bố (bị cấm hoạt động tại Nga) như HTS… và bảo vệ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad, thì rõ ràng nhiệm vụ hay sứ mệnh đã hoàn thành.

Nhiệm vụ thú nhất. Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) mà Liên minh chống khủng bố gần 60 quốc gia đứng đầu là Mỹ nhằm tiêu diệt IS từ năm 2011 đến nay không làm được thì Nga-Syria-Iran-Hezbollah đã giải quyết xong trong 2 năm và hơn ai hết, Nga có quyền tự hào về điều đó.

Lực lượng IS, một tổ chức quy mô cấp "nhà nước" đã bị đánh tan, IS không còn một điểm đứng chân công khai nào như được từng gọi là "thủ đô" hay căn cứ... nay, IS chỉ còn lại là tàn quân bị phải truy quét ở Syria, Iraq…

Nhiệm vụ thứ hai. Trước 9/2015 thì "ngày của chính quyền Assad được đánh số". Khi đó, IS cùng các lực lượng nổi dậy được sự hỗ trợ của khoảng 14 quốc gia trong đó nổi bật như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi, Qatar, UEA… đã gào thét "Assad must go" đẩy chính quyền Assad vào một góc phía Tây.

Ngày nay, gần như toàn bộ lãnh thổ phía Tây sông Euphrates thuộc quyền kiểm soát của Assad, đặc biệt SAA đã trưởng thành, lớn mạnh, trở thành một đội quân đáng gờm nhất nhì Trung Đông có đủ khả năng bảo vệ chính quyền, bảo vệ đất nước.

Theo cách dịch thì không biết chính xác là Putin nói "đã" hay "đang", nhưng nếu nói là "đã" thì cũng không sai vì như đã dẫn ở trên thì "Sứ mệnh của Nga tại Syria đã hoàn thành" mà không có gì bàn cãi.

Binh sĩ Nga tác chiến ở Syria.

Hoạt động quân sự của Nga tại Syria đang chấm dứt?



Hoạt động quân sự theo nghĩa hẹp là hoạt động tác chiến, thì tại Syria, Nga tham gia 2 hình thức tác chiến. Đó là, sử dụng không quân, hải quân, hỗ trợ cho lực lượng mặt đất, tấn công vào quân khủng bố và sử dụng đội đặc nhiệm trinh sát mặt đất.

Khi IS và lực lượng khủng bố LIH bị đánh tan thì hoạt động tác chiến của không quân và Hải quân là không cần thiết. Có lẽ các đợt đánh hủy diệt liên tục của Tu-22M3 gần đây vào Al Bukamal là lần không kích lớn cuối cùng của Không quân Nga (VKS Nga) tại Syria.

Các đơn vị đặc nhiệm Nga hoạt động tại Syria có nhiều nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là trinh sát mặt đất, chỉ thị tọa độ cho VKS Nga, bởi lẽ, trinh sát mặt đất có độ tin cậy và chính xác hơn rất nhiều so với tinh sát điện tử, vệ tinh… là con mắt của VKS Nga.

Đây là lý do vì sao Mỹ chê ỏng chê eo Nga là tỷ lệ sử dụng bom thông minh rất ít so với bom ngu nhưng không tin được là VKS Nga hoạt động rất hiệu quả. Bom đâu trúng đó khiến cho quân khủng bố hoảng loạn, suy sụp tinh thần.

Không có lực lượng này cùng tình báo và lực lượng đặc biệt của SAA cộng tác thì VKS Nga và các đòn tấn công tầm xa của Nga không đáng sợ, thiếu hiệu quả. Ném bom, phóng tên lửa trúng mục tiêu là một chuyện, nhưng mục tiêu đó là đống cát hay hầm ngầm, kho tàng… lại là chuyện khác.

Ngoài ra phải kể đến các cố vấn quân sự trực tiếp tác chiến với SAA, các đơn vị "đánh thuê" của Nga, là lực lượng không biên chế trong quân đội Nga, thì không được coi là "hoạt động quân sự" của Nga. Các lực lượng này là bí mật, họ có thể tiếp tục hoạt động…

Như vậy, tại Syris, Iraq khi lực lượng IS đã bị đánh tan thì hoạt động quân sự của Nga chấm dứt chỉ là vấn đề thời gian. Đó là thời gian khi mà SAA chỉ thực hiện hình thức tác chiến "truy quét" để chống lại chiến tranh du kích mà đám tàn quân có thể tạo ra.

Binh sĩ Nga tác chiến ở Syria.

Nga chuẩn bị cho kế hoạch hậu chiến Syria?

Có thể nói, tuyên bố của Putin có ý nghĩa chính trị nhiều hơn quân sự. Đây là tuyên bố có ý nghĩa kết thúc chiến tranh, mà chiến tranh thì mở đầu khó khăn bao nhiêu thì kết thúc nó như nào là một nghệ thuật, khó khăn gấp bội phần. Kết thúc lúc nào thì có ý nghĩa chiến thắng, thay vì lúc đã bị sa lầy hoặc lúc đã hết hy vọng chiến thắng.

Bài học của Liên Xô tại Afghanistan, của Mỹ tại Việt Nam hay tại Iraq, Afghnistan luôn có giá trị. Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt quan trọng, quyết định tình hình Syria hậu IS của 3 tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay thì trước đó Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Syria Assad và một cuộc trao đổi qua điện thoại với Trump được cho là thành công…

Như vậy, vào cuối năm nay, nếu Nga long trọng tuyên bố với thế giới như trên của Putin khi gặp Bashar Assad, thì Nga đã có một chiến thắng trọn vẹn về quân sự, chính trị trong cuộc chiến mà Nga tham gia tại chiến trường Syria 2 năm qua. Điều Nga cần trong giải pháp chính trị cho Syria là tuân thủ nghị quyết 2254 của HĐBA LHQ.

Theo đó, có 2 điểm chính trong nghị quyết: Một là sự "cam kết bảo vệ chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria" và hai là chính quyền Assad sẽ làm mới Hiến pháp, tổ chức bầu cử… Assad ở lại hay ra đi thì do nhân dân Syria quyết định.

Nhưng, Syria sau khi IS đã bị tan rã thì các chiêu bài chống khủng bố cũng bị lật tẩy. Cuộc chiến chống khủng bố tại Syria thực chất là cuộc chiến địa chính trị quyết liệt của Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel...

Và, giờ đây họ đã sẵn sàng "cởi găng tay" với nhau… Vì vậy, Nga sẽ rút quân? Không bao giờ!

Nga không "hoạt động quân sự" tại Syria nhưng cần phải có "thanh gươm Damocles" tại Syria và Trung Đông ở 2 căn cứ quân sự Tatus và Khmeimim, do đó, Nga không rút quân mà có thể tăng lực lượng răn đe chiến lược.

Đến đây, cuộc chiến chống khủng bố bảo vệ chính quyền Assad của Nga đã kết thúc thắng lợi. Xin chúc mừng người Nga, Syria, Iraq …Và, đây là một lí lịch không gì sáng sủa, tốt đẹp hơn để ông Vladimir Putin bước vào tranh cử Tổng thống Nga năm 2018.

Tuy nhiên, một cuộc chiến địa chính trị có nguy cơ đang sẽ xảy ra khốc liệt… tại Syria và Trung Đông thì ai thắng ai lại là một câu hỏi chờ thời gian.