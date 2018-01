"Sói đơn độc" ủng hộ IS thản nhiên chụp ảnh giữa đường ở New York

Hình ảnh của kẻ này đã được đăng lên kênh ủng hộ IS trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào ngày 30/12.

Có thể nhìn thấy trong bức ảnh của kẻ bịt mặt ủng hộ IS còn xuất hiện nhiều người qua đường khác. Tờ New York Post (Mỹ) cho biết ngay gần địa điểm chụp ảnh của kẻ này có một camera giám sát của cảnh sát thành phố New York.

Cảnh sát New York khẳng định họ đã nhận được thông tin về hình ảnh và đang điều tra. Bên cạnh đó, cảnh sát New York nêu rõ “ở thời điểm này không có mối đe dọa nào liên quan tới thành phố”.

Hình ảnh này xuất hiện sau khi IS tung video có nhiều cảnh quay về New York và kêu gọi những kẻ ủng hộ tấn công bằng bom và dao trong thời kỳ nghỉ lễ.

Một bức ảnh khác gây chú ý về sự hiện diện của những kẻ ủng hộ IS tại New York. Ảnh: Daily Mail

Trước đó, từng xuất hiện hình ảnh gây xôn xao khác với cờ IS hiện trên màn hình điện thoại của một kẻ không xác định danh tính ngay trên đường phố New York.

Vào thời điểm cuối năm 2017, lực lượng chức năng New York đã kịp thời chặn đứng một kẻ ủng hộ IS âm mưu tấn công khủng bố. Theo âm mưu, nghi phạm định đánh bom trạm chờ xe buýt tại New York vào ngày 11/12/2017. Hắn tên là Akayed Ullah và hắn đã thừa nhận: “Tôi thực hiện điều này vì IS”.

Akayed Ullah còn khẳng định hắn có thêm quyết tâm khi thấy Mỹ không kích các mục tiêu IS. Akayed Ullah nói với các nhà điều tra rằng hắn đã bị cực đoan hóa sau khi theo dõi các kênh tuyên truyền của IS trên internet.

