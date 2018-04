Sốc với nghi án UEFA "dàn xếp" lễ bốc thăm Champions League

Sau khi hàng loạt các đội bóng có sức thu hút lớn như Barcelona, Man City hay Juventus lần lượt bị loại, xem ra Champions League cần có một cú hích mạnh mẽ ở giai đoạn cuối của mùa giải.

Sẽ hấp dẫn hơn với khán giả nếu hai "ẩn số" Liverpool và AS Roma phải loại nhau để giành vé vào chung kết trong khi Real Madrid đụng độ nảy lửa với Bayern Munich ở trận bán kết còn lại.

Khi đó, hẳn giới truyền thông lẫn người hâm mộ cùng hài lòng một khi trận đấu cuối mùa sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng giữa "kẻ thách thức" Liverpool và đương kim vô địch Real Madrid, tái hiện trận chung kết mùa 1980-1981.

Kết quả bốc thăm vòng bán kết Champions League

Không lâu sau khi lễ bốc thăm diễn ra tại Thụy Sĩ, các tờ báo Anh đồng loạt đăng tải bài điều tra nhắm vào UEFA, tố cáo cơ quan quản lý quyền lực của bóng đá châu Âu đã sắp xếp sẵn kết quả hai cặp đấu bán kết và "dàn dựng" lễ bốc thăm một cách hoàn hảo trước khi phát sóng chính thức đến toàn cầu. Kết quả đúng như những gì người ta mong đợi, và còn hơn thế nữa!



Email của AS Roma mời CĐV mua vé trước khi có kết quả bốc thăm

Nhật báo Daily Mail đăng tải ảnh chụp màn hình một email của CLB AS Roma với một phần nội dung mời CĐV mua vé trận bán kết Champions League AS Roma-Liverpool từ ngày 12-4, tức gần 24 giờ trước khi diễn ra lễ bốc thăm chính thức của UEFA. Điều đáng nói ở đây là phía AS Roma biết trước luôn cả trận lượt về sẽ diễn ra trên đất Ý vào ngày 2-5 tại sân Olimpico!



Cựu danh thủ K.Riedle bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2016

Sự việc khiến người ta nhớ lại vụ bốc thăm hồi năm 2016, cựu danh thủ của Real Madrid và đội tuyển Brazil Roberto Carlos khi tham gia phần bốc thăm, trước ống kính truyền hình, đã cầm lên một quả bóng đựng lá thăm trong vài giây nhưng sau đó lại bỏ xuống có lẽ vì không nhặt đúng quả bóng… theo yêu cầu.

Các quan chức UEFA sau đó đã bác bỏ cáo buộc về cái gọi là những quả bóng được làm nóng, làm lạnh để người bốc thăm phân biệt được ngay khi cầm quả bóng còn khán giả và đại diện các đội bóng đều bị "che mắt".



Những quả bóng nhiệt được sử dụng tại lễ bốc thăm?

Phó Tổng thư ký UEFA Giorgio Marchetti lập tức bác bỏ hoài nghi từ báo chí Anh và khẳng định các lễ bốc thăm mà tổ chức này tiến hành đều "trong sạch". Ông khẳng định: "Quả bóng nhiệt quả là điều hài hước. Làm sao chúng tôi có thể yêu cầu các cựu danh thủ tham gia lễ bốc thăm làm những điều thiếu trung thực?".



UEFA cho rằng "không thể mua chuộc" các cựu danh thủ tham dự lễ bốc thăm

Phía AS Roma cũng lập tức lên tiếng bác bỏ tố cáo này, cho rằng vụ in sẵn vé trận Roma - Liverpool là một "sai sót kỹ thuật". Theo một quan chức đội bóng này, họ đang tiến hành 1 số thử nghiệm nhỏ và sai sót là điều không thể tránh khỏi.

Website bán vé này sau đó đã bị tạm thời đóng cửa nhưng cộng đồng mạng và cổ động viên châu Âu tỏ ra hết sức bức xúc với UEFA. Họ chưa quên Man City bị tước đi những bàn thắng hợp lệ hay Real Madrid được hưởng quả phạt đền tưởng tượng phút 90+8 nhằm loại Juventus…