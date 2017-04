Sợ Triều Tiên thử hạt nhân, Mỹ mời các đại sứ LHQ tới Nhà Trắng họp khẩn

Reuters đưa tin, phát biểu tại cuộc họp với 15 đại sứ Hội đồng Bảo an LHQ, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, tại Nhà Trắng hôm 24/4, ông Trump khẳng định: “Tình hình ở Triều Tiên hiện nay là không thể chấp nhận được. Hội đồng bảo an cần phải chuẩn bị để áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng”.

“Đây là một mối đe dọa thực sự với thế giới, cho dù chúng ta có muốn nói về nó hay không. Triều Tiên là một vấn đề lớn của thế giới và là một vấn đề mà chúng ta cuối cùng cũng phải giải quyết. Mọi người đã “nhắm mắt” trong nhiều thập kỷ qua và giờ đã đến lúc phải giải quyết vấn đề”, ông nói thêm.

Các quan chức Mỹ cho biết những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đang được xem xét bao gồm cấm vận dầu khí, cấm hãng hàng không Triều Tiên hoạt động, chặn các chuyến tàu chở hàng và phạt những ngân hàng Trung Quốc cũng như nước ngoài có quan hệ làm ăn với Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ chủ trì một cuộc họp Bộ trưởng đặc biệt của Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 28/4 tới, theo đó các thành viên sẽ có cơ hội thảo luận phương pháp tối đa hóa tác động của những lệnh cấm vận hiện thời, cũng như “thể hiện quyết tâm của họ trong việc đáp trả các hành động gây hấn xa hơn của Triều Tiên bằng các biện pháp mới phù hợp”.



Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thảo luận “thách thức an ninh khẩn cấp” do Bình Nhưỡng tạo ra thông qua cuộc điện đàm hôm 24/4.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế trong bối cảnh Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trên hành trình hướng tới bán đảo Triều Tiên.

Hai tàu khu trục Nhật Bản đã gia nhập với nhóm tàu sân bay Mỹ để thực hiện các bài tập trận trên vùng biển phía tây Thái Bình Dương và Hàn Quốc cho biết cũng đang đàm phán về việc tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung.



Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc lo sợ vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên có thể xảy ra bất kỳ lúc nào hoặc có thể là thử tên lửa đạn đạo nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, trong hôm nay (25/4).

Ông Trump thề sẽ ngăn chặn Bình Nhưỡng tấn công Washington bằng tên lửa hạt nhân và khẳng định mọi lựa chọn đều sẵn sàng, kể cả can thiệp quân sự. Đồng minh chính của Triều Tiên, Trung Quốc gần đây cũng hết sức tức giận với chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhà Trắng cho hay ông Trump và ông Tập đã “tái khẳng định sự cấp bách của mối đe dọa mà chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên mang lại, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Chủ tịch Trung Quốc nói với Tổng thống Trump rằng “hy vọng tất cả các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế và tránh làm xấu thêm tình hình căng thẳng hiện nay”.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng Trung Quốc đang thay đổi chính sách của nước này trong vấn đề Triều Tiên một cách khôn ngoan khi giới lãnh đạo ở Bắc Kinh dần thiếu kiên nhẫn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ diễn ra khi quan hệ Trung-Triều xấu đi rõ rệt sau khi Bắc Kinh cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên đến cuối năm 2017. Hồi tuần trước, Bắc Kinh cũng ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ do Mỹ đề xuất, lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng hôm 16/4, đồng thời yêu cầu Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt các hành vi vi phạm nghị quyết.