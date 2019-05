Smartphone Huawei bị cấm cập nhật Android và dùng app Google

Google đã đình chỉ việc hợp tác kinh doanh với Huawei , bao gồm việc chuyển giao các sản phẩm phần cứng và phần mềm, chỉ ngoại trừ duy nhất các sản phẩm được bảo vệ bởi giấy phép nguồn mở.

Đây là một đòn giáng mạnh vào Huawei khi chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách đưa công ty Trung Quốc này vào bản danh sách đen của không chỉ của họ mà còn nhiều nước khác trên thế giới.

Theo TheGuardian, Huawei sẽ ngay lập tức mất quyền truy cập vào các bản cập nhật của hệ điều hành Android. Trong khi đó, những chiếc điện thoại tiếp theo do Huawei sản xuất ngoài thị trường Trung Quốc sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ phổ biến của Google như Gmail hay chợ ứng dụng Google Play.

Lệnh cấm của Google có tác dụng ngay lập tức đối với tất cả các thiết bị của Huawei.

Nguồn tin cũng cho biết thông tin chi tiết về lệnh cấm này hiện đang được thảo luận tại Google. Các luật sư của Huawei hiện cũng đang nghiên cứu tác động của các hành động đến từ Bộ Thương mại Mỹ.

Cũng theo TheGuardian, Huawei sẽ tiếp tục được truy nhập vào các phiên bản hệ điều hành Android có sẵn thông qua giấy phép nguồn mở miễn phí. Tuy vậy, Google sẽ ngừng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dịch vụ Android và sản phẩm Google đối với Huawei.

Động thái trên của Google xuất phát từ việc chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen đối với các hoạt động thương mại. Theo đó, tuyên bố về tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia của tổng thống Donal Trump cho phép chính phủ Mỹ đưa ra lệnh cấm đối với công nghệ và dịch vụ của nước ngoài.

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng dịch vụ của Google rất quan trọng đối với việc cạnh tranh của các hãng điện thoại tại thị trường Châu Âu. Điều này sẽ ngay lập tức dẫn tới các hạn chế đối với công ty bị đưa vào danh sách cấm. Trước mắt, đó sẽ là những rào cản của Huawei tại Châu Âu, thị trường lớn thứ 2 của hãng điện thoại Trung Quốc.

Huawei đang bị đưa vào danh sách đen của chính phủ Mỹ do những lo ngại về vấn đề an ninh.

Trước đó, từng có những đề xuất về việc cấm công nghệ 5G của Huawei tại Anh vì lo ngại những tác động ngầm từ phía Chính phủ Trung Quốc. Chính phủ Anh đang bị tác động mạnh bởi các đồng minh của mình là Úc và Mỹ đối với việc cấp quyền cho Huawei tham gia phát triển mạng 5G.

Robert Strayer - phó trợ lý thư ký tại bộ ngoại giao Hoa Kỳ thậm chí đã cảnh báo rằng đề xuất của Anh về việc sử dụng công nghệ Huawei cho mạng 5G có nguy cơ ảnh hưởng đến hợp tác tình báo giữa hai quốc gia là đồng minh chiến lược này.

Phía Mỹ cho rằng Huawei không phải là một nhà cung cấp đáng tin cậy, do đó bất kỳ sản phẩm công nghệ nào do hãng này cung cấp đều đi kèm với những rủi ro. Do vậy nếu Anh hoặc một quốc gia phương Tây sử dụng thiết bị Huawei, Mỹ sẽ phải xem xét lại việc kết nối và chia sẻ thông tin với các quốc gia này.

Ở chiều ngược lại, Huawei luôn khẳng định mình là một công ty tư nhân và không có liên hệ gì với chính phủ Trung Quốc.