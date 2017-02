Siêu máy xúc "Made in Germany" và ngôi vị cỗ máy tự hành lớn nhất thế giới suốt 39 năm

Bagger 288 (hay Excavator 288) là cỗ máy khổng lồ được sản xuất bởi công ty Krupp của Đức theo 1 đơn đặt hàng của công ty khai mỏ Rheinbraun và hoàn thiện vào năm 1978. Nó lớn đến nỗi, phải mất tới 5 năm để thiết kế và sản xuất rồi thêm 5 năm nữa mới có thể lắp rắp thành công.

Nếu như trước đó, cỗ máy băng tải chuyên dụng Crawler Transporter của NASA (chuyên vận chuyển tàu con thoi) đứng vị trí số 1 về chiếc xe bánh xích tự hành lớn nhất thế giới thì khi Bagger 288 ra đời, nó ẵm luôn ngôi vương của "kỷ lục gia" cũ.



Bagger 288 sở hữu 1 ngoại hình vô cùng ấn tượng, nó dài 240m, rộng 46m và cao 96m (tương đương chiều cao của 1 tòa nhà 32 tầng), nếu đứng cạnh nó, một người trưởng thành cũng chỉ giống như 1 món đồ chơi tí hon.



Cỗ máy khổng lồ này có bộ phận xúc gồm 18 gầu lớn, có thể tích 6,6m3, tốc độ quay là 48 vòng/phút. Nó có thể khai thác khoảng 240.000 m3 đất đá/ngày đêm và chất đầy chúng vào hơn 2.500 chiếc xe tải cỡ lớn. Để dễ hình dung, chỗ đất đá đó đủ để vùi 1 sân bóng đá tiêu chuẩn xuống độ sâu 30m.

Thêm vào đó, Bagger 288 có tổng khối lượng lên tới 13.500 tấn, tương đương với khoảng 293 chiếc siêu xe tăng T90 (khoảng 46 tấn).



Mặc dù được trang bị động cơ có công suất lớn nhưng do khá cồng kềnh và lại rất nặng cho nên để đảm bảo an toàn, Bagger chỉ có tốc độ tối đa là 10m/phút, thua xa so với những cỗ máy khổng lồ khác, ví dụ như NASA Crawler Transporter với 3,2km/h.

Thực tế, với việc chỉ cần làm việc tập trung cho công việc chính là khai phá cả mỏ lớn thì tốc độ di chuyển có phần chậm chạp đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cỗ máy này.



Tính đến nay, Bagger 288 mới chỉ 1 lần phải di chuyển từ mỏ này sang mỏ khác để có thể tiếp tục công việc là vào năm 2001. Đó là khi nó phải rời bỏ khu mỏ Tagebau Hambach ở miền Tây nước Đức sau 13 năm khai thác để chinh phục 1 thử thách mới mang tên Garzweiler cách đó 22km.

Không thể tháo dỡ rồi đưa đến địa điểm mới do mất quá nhiều thời gian cũng như chi phí, cách duy nhất là Bagger 288 phải tự đi trên "đôi chân" của mình. Với tốc độ 10m/phút, nó mất 3 tuần mới có thể chinh phục 22km cùng với sự điều khiển, hỗ trợ của gần 100 người và hơn 8 triệu đô chi phí.



Cận cảnh sức mạnh của cỗ máy Bagger 288 khổng lồ:

Bagger 288 - Cỗ máy tự hành lớn nhất thế giới

Tham khảo nhiều nguồn